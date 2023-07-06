Мобілізація в Україні: як довго ще вручатимуть повістки на вулицях

Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні було продовжено на 90 днів — до 18 серпня 2023 року. Отже, видача повісток триватиме протягом цього періоду.

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В Україні, в період загальної мобілізації, триває процес вручення повісток військовозобов'язаним. Підлягають призову чоловіки віком від 18 до 60 років.

Повістки роздають скрізь, зокрема, на роботі, блокпостах, вулицях, у метро і навіть у торгових центрах. Скільки ще це триватиме — розповість Фокус.

Скільки ще триватиме вручення повісток у громадських місцях

Видача повісток в Україні застосовується до чоловіків віком від 18 до 60 років відповідно до конфіденційних планів мобілізації, які розробляються вищим військово-політичним керівництвом.

Згідно з продовженим терміном, воєнний стан і загальна мобілізація в Україні були пролонговані на 90 днів, до 18 серпня поточного року. Отже, видача повісток триватиме протягом усього періоду дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Після цього періоду воєнний стан може бути продовжено на додаткові 90 днів, або він може автоматично припинити свою дію з 19 серпня.

Зверніть увагу! У разі продовження воєнного стану та оголошення загальної мобілізації, повістки можуть бути дійсними до 16 листопада 2023 року.

Чому призовникам виписують повістки на вулицях

Військкомати не можуть відмовитися від проведення процедур із військовозобов'язаними на вулицях, оскільки загальна мобілізація може бути під загрозою. Про це розповів керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тищенко.

Він підкреслив, що у військкомати приходить лише мала частина тих громадян, яким видають повістки.

"Добровільно до військкоматів приходить десь близько 20% (половина з яких контрактники) від планового завдання, яке ми маємо виконати. Якщо не буде цих розшуків, доставки для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою. Прихід до ТЦК — це не автоматична відправка в армію", — розповів Тищенко.

За словами воєнкома, ті, хто мають законні підстави, за станом здоров'я або з інших причин, не будуть мобілізовані і не потраплять на службу в армію.

Нагадаємо, 29 червня Фокус писав про те, з якими хворобами не беруть до лав Збройних сил України.

Нагадаємо також, 29 червня стало відомо, що депутати Верховної Ради розширили список призовників на службу у 2023 році. Зміни торкнулися тих українців, під опікою яких перебувають родичі з інвалідністю першої та другої груп.