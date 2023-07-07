Можуть скористатися всі, хто воював: Кабмін затвердив процедуру отримання УБД для "цивільних"

Цивільні, які захищали Україні в перші дні війни, не вважались за учасників бойових дій. Відтепер тепер вони знатимуть, які документи потрібні, щоб цей статус отримати.

Урядовці затвердили проєкт постанови, яка допоможе українським добровольцям отримати статус учасника бойових дій. Іде мова про цивільних, які долучились до захисту України від вторгнення РФ, але при цьому не увійшли до складу бойових підрозділів. У постанові описали процедуру, як можна отримати потрібний статус. Відповідну інформацію оприлюднено на сайті Кабінету Міністрів України.

Кого стосується новація Кабміну

Зазначається, що постанова прийнята для того, щоб запрацював Закон №2864. Закон стосується цивільних, які воювали проти російських загарбників з 24 лютого по 25 березня 2022 року поруч з Силами оборони. Ці люди відтепер отримали статус учасників бойових дій, а отже — отримали право на те, щоб визнаватись ветеранами війни або інвалідами внаслідок війни. А родичі загиблих отримують статус сім'ї загиблих Захисників і Захисниць України.

Урядовці зауважили: для того, щоб Закон дійсно працював, потрібно розробити спеціальний порядок отримання статусу — тобто, які документи де брати і як оформлювати.

Кабмін прийняв постанову 7 липня 2023 року і процедурою можуть скористатись усі, кого вона стосується.

Яка інституція буде займатись встановленням статусу учасника бойових дій для цивільних

Статус учасника бойових дій буде встановлюватись у Міністерстві ветеранів. Для цього створять міжвідомчу комісію, куди мають звертатись цивільні.

Які документи потрібно підготувати

Людина, яка воювала, або родичі загиблого подають наступні документи:

заяву встановленого зразка;

довідка від командира військової частини, у складі якої воювала людина;

якщо довідки немає, то є інший шлях — або два свідчення (завірені нотаріусом), або свідчення командира підрозділу, у якому безпосередньо воювала людина.

Отримавши документи, міжвідомча комісія буде видавати дві довідки:

людина, яка воювала, — довідку за додатком №6 до постанови Кабміну №413

родина загиблого (померлого) — довідка за формою з додатку до постанови Кабміну №740.

Що робити далі з довідками від Мінветеранів

Довідки потрібно надати у заклади соціального забезпечення. І лише тоді соцзахист надасть відповідні статуси:

або статус особи з інвалідністю внаслідок війни,

або статус сім'ї загиблих Захисників і Захисниць України.

На завершення урядовці повідомили, що незабаром будуть проведені спеціальні зустрічі з цивільними, які воювали, та з сім'ями загиблих. На зустрічах будуть пояснювати, як зібрати документи або ж допоможуть отримати ці документи.

Юлія Лапутіна, Міністр у справах ветеранів, наголосила, що буде налагоджена співпраця з усіма дотичними інституціями. При цьому гарантувала, що зловживань не буде: "Наразі Мінветеранів плідно співпрацює з усіма дотичними державними органами, громадськістю, підрозділами з питань соціального захисту обласних та міських адміністрацій, аби налагодити дієві механізми з надання цивільним громадянам, які брали участь у захисті України, відповідних статусів".

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