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Збільшена відпустка та доплати для військових: Верховна Рада підтримала законопроект

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Фото: Минобороны Украины | Рада планує врегулювати питання доплати та строків відпустки для військових

За інформацією нардепа Ярослава Железняка, цим питанням займатиметься уряд. Крім збільшених виплат, українські захисники отримають більше днів для відпочинку.

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Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект про доплати та відпустки для військовослужбовців. Тепер цим питанням займатиметься уряд. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі 30 травня.

Йдеться про законопроект №9342, який був представлений 29 травня групою депутатів на чолі з керівником політичної сили "Слуга народу" Давидом Арахамією.

Основним змістом проекту було зобов'язання Кабміну щодо встановлення порядку доплат для військових у визначених Радою межах. Наразі пропонується передбачити під час воєнного стану щомісячну виплату для військових додаткової винагороди від 30 тисяч до 100 тисяч гривень у тому розмірі та на умовах, які запропонував Кабмін.

Також законопроект містить такі зміни у доплатах для військових:

  • строковикам – 6 тисяч гривень;
  • бійцям, які отримали травму під час ведення бойових дій та зарахованим у розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби – 6 тисяч гривень;
  • курсантам – 2350 гривень.

Крім того, військовим пропонується надати більше днів відпустки. У законопроекті наголошується, що під час дії військового стану в країні військовослужбовці можуть отримати щорічну основну відпустку тривалістю 30 днів, а ще додаткові 10 днів на рік за сімейними обставинами.

Нагадаємо, 15 травня повідомлялося, що доплати у 30 тисяч позбавляють солдатів мотивації воювати. Глава Мінфіну Сергій Марченко зазначив, що далеко не кожен в армії перебуває на передовій. Але після того, як вони унормували систему оплати, у підрозділах з'явилося більше мотивації не сидіти у тилу.

На початку травня найвище військове командування України попросило Верховну Раду відкласти розгляд законопроекту №8312 про повернення доплат військовим у 30 тисяч гривень. Законопроект про повернення виплат не враховує особливостей проходження служби у різних регіонах та складності бойових завдань.