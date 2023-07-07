"Де-факто кабінетний міністр": секретний календар Пригожина розповів про його зв'язки з Кремлем

За останні 10 років ПВК "Вагнер" перетворилася на незамінний інструмент впливу Кремля в Африці та на Близькому Сході. За відомостями журналістів, засновник групи найманців за цей час провів 14 зустрічей із Дмитром Медведєвим, понад 70 зустрічей із головою адміністрації президента РФ, заступником міністра оборони тощо.

Копія календаря засновника ПВК "Вагнер", отримана німецьким Die Welt та іншими виданнями, вказує на його близькі зв'язки з колом друзів Путіна. Про це повідомляє Business Insider.

Збройний заколот ПВК "Вагнер" став найбільшим із безпосередніх викликів путінському режиму за всі 23 роки при владі. І хоча безпосередня загроза, судячи з усього, минула, все ж тепер Кремлю доведеться протистояти загрозі, що маячить на горизонті, з боку прихильників засновника групи найманців по всій РФ.

На початку 2023 року в доступі видань Die Welt, Центр "Досьє" і Politico опинилися файли внутрішнього користування ПВК "Вагнер", які добули анонімні хакери з угруповання "Богатирі". В одному містився особистий календар Євгена Пригожина, де було відзначено 17 824 зустрічі за останні приблизно десять років. Вихідний файл у форматі a .dba — застарілому файловому форматі для пристроїв Palm — допоміг конвертувати в зручну для читання таблицю Центр "Досьє".

У календарі бракує відомостей про багато з "вагнерівських" операцій, зокрема про вторгнення в Україну 2014 року і президентські вибори у США 2020-го. Але все ж є подробиці про повсякденне життя Пригожина — чи то зустрічі з лікарем, чи то дати приймання дієтичних добавок. Опубліковані відомості також показують, наскільки Пригожин був вхожий у кремлівську спільноту. Протягом багатьох років він де-факто був кабінетним міністром у путінському оточенні, за цей час ПВК "Вагнер" перетворювалася на незамінний інструмент розширення впливу Кремля на африканський і близькосхідний регіони.

Ім'я російського президента згадується в календарі лише двічі: в обох випадках не йдеться про зустрічі віч-на-віч. Одна сталася 2015 року на російському Донгузькому полігоні, де також був присутній голова Міноборони Сергій Шойгу. Друга відбулася 2018-го в московському торговому центрі "Гостинний двір".

З Русланом Цаліковим, першим заступником міністра оборони РФ з 2015 року, Пригожин зустрічався 75 разів.

З Антоном Войно, керівником адміністрації президента РФ із 2016 року, провів 73 зустрічі.

36 зустрічей позначені як "НГША" (начальник генерального штабу). Це, безумовно, генерал Валерій Герасимов, який планував російське вторгнення в Україну 2014 року, а тепер відповідає за повномасштабну війну.

33 зустрічі Пригожин провів з Олексієм Дьоміним, колишнім охоронцем російського лідера, який згодом став губернатором Тульської області. Його підозрюють у причетності до заколоту Пригожина.

Сергій Суровікін, який зараз під домашнім арештом, таємно перебував серед учасників ПВК "Вагнер". Висновку про це за даними з пригожинського календаря дійшло CNN. що Йому присвоїли ідентифікаційний номер М-3744 й особливий позивний, проте в календарі Пригожин називає його просто Суровікіним. Його ім'я згадується 11 разів (дзвінки та особисті зустрічі).

Ще 14 зустрічей Пригожин провів з експрезидентом РФ, заступником голови Радбезу РФ, і, до купи, популярним блогером Дмитром Медведєвим. Хоча багато із запланованих зустрічей були з медведьєвськими помічниками.

Дані з "календаря" Пригожина

Зустрічей, згаданих як "президент" небагато. Одна з таких — новорічна "Ялинка". Ще дві — у поєднанні з назвами країн — Німеччина і Корея (і слово "президент"). Країни можуть бути кодовим позначенням вагнерівських операцій. Найманці часто позначали себе і більшість зустрічей із Пригожиним чотиризначними числами.

Останній запис у календарі датовано листопадом 2021 року, який, імовірно, було вказано завчасно як "дозвіл на вертоліт". Немає в календарі записів, які б проливали світло на те, що Пригожин робив незадовго до повномасштабного вторгнення, після якого війська "Вагнера" довелося перекидати з Африки та Близького Сходу.

Нагадаємо, що німецька розвідка прослуховувала переговори Пригожина і Лукашенка під час заколоту ПВК "Вагнер".

Також повідомлялося, що, за словами Володимира Зеленського, новий військовий заколот у РФ може влаштувати вже Рамзан Кадиров.