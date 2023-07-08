Мінування ЗАЕС: ЗС РФ встановили в машинних залах міни спрямованого типу, — ГУР

За даними української розвідки, російські війська використовують на території Запорізької АЕС мінно-вибухові загородження з керованими дистанційно і некерованими протипіхотними боєприпасами.

Російські окупанти продовжують мінувати територію Запорізької атомної електростанції та її об'єктів. Війська РФ звозять міни та вибухівку. Про це пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України повідомила в Telegram 8 липня.

"У технічних приміщеннях і машинних залах встановлено мінно-вибухові загородження, що складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу", — ідеться в публікації.

Схема МВЗ ЗАЕС

Чим мінують ЗАЕС?

За даними української розвідки, переважно використовуються міни спрямованого типу радянської розробки, такі як:

МОН-50:

МОН-90;

МОН-100;

МОН-200.

МОН-100

Нагадаємо, що напередодні, 7 липня, у ГУР обіцяли перевірити повідомлення про вибухівку на ЗАЕС. За словами одного з керівників відомства Андрія Юсова, такими діями російські війська явно не сприяють нормалізації роботи АЕС. ЗС РФ могли встановити на території антени, засоби РЕБ, а також інші небезпечні предмети.

Раніше Фокус розбирався в тому, хто і навіщо планує аварію на Запорізькій АЕС. Голова ГУР Кирило Буданов запевняє, що загроза спланованої аварії на Запорізькій атомній станції поступово зменшується. Однак ще кілька днів тому влада серйозно готувалася евакуювати жителів і давала рекомендації щодо того, як діяти в разі вибуху.