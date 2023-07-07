"Встановлено ЗС РФ, а не персоналом": ГУР перевірить інформацію про вибухівку на ЗАЕС (відео)

За словами представника спецслужби Андрія Юсова, ці дії ЗС РФ спрямовані явно не на поліпшення роботи станції. Це можуть бути як антени і засоби РЕБ, так і інші небезпечні речі.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України перевірить ретельно інформацію про появу невідомих об'єктів на даху енергоблоку Запорізької атомної електростанції. Про це заявив представник відомства Андрій Юсов в ефірі телемарафону 7 липня.

За його словами, всі ті супутникові знімки, що з'явилися напередодні в мережі, на яких можна побачити появу невідомих речей на даху четвертого енергоблоку Запорізької АЕС, потребують перевірки. Розвідувальне відомство вже зайнялося цим питанням.

"Ця інформація зараз перевіряється. Що точно відомо, то це те, що це об'єкти, яких на даху бути не повинно. Вони встановлені окупантами, які незаконно контролюють станцію. Встановлені військовими, а не персоналом", — ідеться в повідомленні.

При цьому, Андрій Юсов окремо наголосив, що значення цих об'єктів явно не призведе до того, що станція стане краще працювати. Це лише черговий доказ терористичних дій Російської Федерації та провокація.

Що саме це може бути — варіантів безліч, варто лише дочекатися результатів майбутньої перевірки.

"А далі варіанти можуть бути різні — від антен і засобів РЕБ до якихось інших речей, які можуть сприяти провокаціям на АЕС. Зараз ця інформація вивчається", — підсумував представник ГУР.

6 липня в мережі було опубліковано супутникові знімки. На реакторі Запорізької АЕС виявлено невідомі об'єкти, які в результаті можуть виявитися вибухівкою. Генштаб ЗСУ також підтвердив цю інформацію.

У ГУР МО прокоментували появу невідомих пристроїв на дахах енергоблоків ЗАЕС Фото: Скриншот У ГУР МО прокоментували появу невідомих пристроїв на дахах енергоблоків ЗАЕС Фото: Скриншот

Нагадаємо, 7 липня начальник ГУР МО Кирило Буданов оцінив імовірність підриву Запорізької АЕС. Небезпечна ситуація на стратегічному об'єкті зберігатиметься допоки там перебувають російські війська, але зараз вона почала вже знижуватися.