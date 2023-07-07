Ядерна загроза на Запорізькій АЕС: Буданов оцінив ймовірність підриву станції

Небезпечна ситуація на стратегічному об'єкті зберігатиметься доки там перебувають російські війська, каже очільник ГУР МОУ.

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Керівник військової розвідки України Кирило Буданов зазначив, що загроза підриву Росією Запорізької АЕС знижується, але така ймовірність може повернутися. Про це він повідомив в інтерв’ю Reuters.

Заява пролунала після тривалих попереджень українських і російських офіційних осіб, які звинувачували один одного в підготовці нападу на найбільшу в Європі атомну станцію. На його думку, наразі ситуація контрольована.

"Загроза знижується, але вона зберігається, до там є російські війська", – розповів він.

Буданов наголосив, що про повне усунення ризиків на атомній станції наразі не йдеться. ЗАЕС й надалі контролюють російські війська.

"Поки станція зайнята російськими військами, це може повторитися будь-коли, якщо вони захочуть", – пояснив керівник ГУР.

Він також наголосив, що український контрнаступ триває. Сили оборони виконують завдання військового командування.

"Успіх буде, але згодом", — сказав він.

Ситуація на ЗАЕС у липні 2023 року

Американське ядерне товариство оцінило ймовірність підриву ЗАЕС російськими військами. Представники ANS нагадали, що 6 реакторів об'єкта були зупинені вже понад десять місяців. Там вважають, що навіть найгірший сценарій не зашкодить цивільним. Наразі й надалі аналізують ситуацію, щоб зробити правильні висновки.

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін 6 липня назвав кількість військових РФ на Запорізькій АЕС. Кількість окупантів постійно змінюється. Наразі на території ЗАЕС є велика кількість зброї та вибухівки. З його слів, на об'єкті зафіксовано 700 російських військових.

Нагадаємо, 6 липня інструкція від МОЗ на випадок підриву ЗАЕС. Якщо теракт на АЕС стане реальністю, місцева влада одразу ж виступить із першими рекомендаціями для населення. Завдання українців, які не можуть евакуюватися, прислухатися до них.