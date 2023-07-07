Не вплине на населення: Американське ядерне товариство оцінило ймовірний підрив ЗАЕС

Представники ANS нагадали, що 6 реакторів об'єкта були зупинені вже понад десять місяців. Там вважають, що навіть найгірший сценарій не зашкодить цивільним.

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Навіть найгірший сценарій на Запорізькій АЕС не загрожує населенню радіацією. Про це повідомили в Американському ядерному товаристві (American Nuclear Society, ANS).

Фахівці вважають, що навіть найгірший сценарій розвитку подій не здатен зашкодити цивільним. У ANS зазначили, що експерти ретельно перевіряють інформацію та моделюють ситуацію. "Найгірші сценарії" включали навмисний підрив реакторів та обстріл, контейнерів для зберігання відпрацьованого ядерного палива. Фахівці наголосили, що такі варіанти не здатні передбачити ситуацію, яка призведе до радіаційних наслідків для здоров'я населення.

Американське ядерне товариство нагадало, що 6 реакторів об'єкта були зупинені вже понад десять місяців. Технологія вже не може виробляти достатньо тепла, щоб викликати швидкий радіологічний викид.

ЗАЕС, як пояснили в ANS, спроєктована у такий спосіб, щоб протистояти техногенним та природним загрозам. Широкі залізобетонні захисні споруди, які створені з армованої сталі, виконують функцію захисту активних зон реактора. Вони призначені для утримання радіоактивних матеріалів ізольовано від навколишнього середовища.

Якщо захисні конструкції будуть порушені, будь-який потенційний викид радіоактивних матеріалів буде обмежений безпосередньою зоною, що оточує реактори. У зв'язку з цим, будь-яке порівняння Запорізької АЕС із "Чорнобилем" або "Фукусімою" є неточним, оскільки "вводить в оману".

Фахівці Американського ядерного товариства вважають, що інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ або IAEA) мають отримати негайний доступ до об'єкта. Росія не має права перешкоджати міжнародним експертам.

Нагадаємо, 6 липня у "Енергоатомі" росіяни регулярно порушують правила експлуатації енергоблоків ЗАЕС. Серед основних аспектів – ігнорування планового графіка техобслуговування систем безпеки, саботаж проведення капремонтів устаткування реакторного відділення та поточного ремонту обладнання.