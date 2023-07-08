"Знищували 7-8 літаків на день": Ігнат розповів, як з'явилася легенда про "Привида Києва"

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, зараз до "Привида Києва" належать пілоти 40-ї бригади тактичної авіації. Навіть запатентовано цей бренд.

"Привид Києва" — це збірний образ українських пілотів, які захищали небо над українською столицею. У повітряних боях брали участь пілоти з Івано-Франківська, Луцька та Миргорода. Про це спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу.

За його словами, зараз до "Привида Києва" ставляться пілоти 40-ї бригади тактичної авіації. Навіть запатентовано цей бренд.

"Я радий, що посприяв появі цього образу, наші льотчики безперечно молодці", — зазначив Ігнат.

Він також заявив, що на початку повномасштабного вторгнення РФ Повітряні сили знищували по 7 або 8 російських літаків на день.

"Ми почали розповідати українцям про те, як важко, але все ж таки відбиваємо російську атаку і які потужні втрати вони несуть. Потім з'явилися підтверджувальні кадри, як наші пілоти зустрічали ворога вогнем; фото і відео битви за Київ — це все почало створювати більш-менш позитивну атмосферу, давати надію", — сказав Ігнат.

Він також зазначив, що переломним моментом був той, коли стало зрозуміло, що жоден літак ЗС РФ не наважується залітати на підконтрольну Україні територію. Тоді всі зрозуміли, що російські літаки можна знищувати. Це стало зрозуміло не тільки українцям, а й партнерам на Заході.

Детальніше читайте в інтерв'ю Юрія Ігната виданню Фокус.

Нагадаємо, що 4 липня у ЗСУ розповіли, чому ЗС РФ поки що не обстрілюють Київ. За словами спікера ЗС ЗСУ Юрія Ігната, у росіян не нескінченні запаси дронів і ракет, тому вони не можуть щодня атакувати столицю.

Крім того, Ігнат говорив, що військовий заколот ПВК "Вагнер" зменшив частоту ракетних атак ЗС РФ по Україні. Крім ракет, окупанти щодня атакують міста України з авіації. Керовані авіабомби вагою до 500 кілограмів запускають на багатьох ділянках фронту, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.