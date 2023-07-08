"Формування поля бою": в ОП дали оцінку контрнаступу української армії

Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що Росія має надзвичайний обсяг оборонних споруд, але українська армія була готова до цього, тому перспективи контрнаступу оптимістичні.

В Офісі президента України вважають, що перший етап контрнаступу проходить успішно. Про це повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю російському виданню Meduza.

На цьому етапі, на думку Подоляка, ЗСУ зосереджені на формуванні поля бою. Українська армія успішно просувається за багатьма напрямками. Це дає можливість вважати, що надалі спрацює накопичувальний ефект.

"Зараз триває перша фаза наступальних операцій на різних напрямках — запорізькому, донецькому, південному. Десь [ЗСУ] вже вгризаються в перший ешелон [оборони] і водночас збільшують інтенсивність [ударів по Росії для] виснаження [її] резервів, щоб не було можливості їх мобільно перекидати", — зазначив радник глави ОП.

Оборонний потенціал Росії залишається досить високим, саме тому для ЗСУ критично важливою є підтримка західних партнерів у вигляді постачання озброєнь.

Михайло Подоляк зазначає, що Україна потребує далекобійних ракет, винищувачів, які дозволили б протистояти російській тактичній авіації. Також гостро не вистачає штурмовиків і снарядів важкого калібру.

Радник глави ОП додає, що чекати швидких результатів від контрнаступу не варто, оскільки російська армія добре оснащена і прорвати оборону за короткий період неможливо. Однак тактичні поразки армії РФ, на які спрямовані дії ЗСУ, в кінцевому підсумку призведуть до падіння російського режиму.

Нагадаємо, у Вашингтоні 7 липня оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $800 млн, до якого, зокрема, увійшли касетні боєприпаси, а також додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot і HIMARS, гаубиці та бойові машини.

Водночас Німеччина раніше виступала проти передання Україні касетних боєприпасів, схвалених США, оскільки є однією зі 111 держав-учасниць Конвенції, що забороняє використання, накопичення, виробництво і передання такого озброєння.