"1 загиблий і 9 поранених": легендарний пес Патрон потрапив під ворожий обстріл на Харківщині

Тварину накрив собою його господар Михайло Ільєв. Чоловік відніс собаку в укриття, коли пролунали звуки вибухів.

Знаменитий пес Патрон, який став одним із символів боротьби українців проти російської агресії і котрий разом зі своїм господарем Михайлом Ільєвим, керівником піротехнічної групи управління ДСНС України у Чернігівській області, бере участь у розмінуванні територій, ледь не загинув під час відрядження до Харківської області. Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці чотирилапого сапера в Instagram.

"Ми повернулися з ротації додому. Усі цілі, всі живі. Дуже ефективно відпрацювали знову на Харківщині поблизу Балаклії. Ви знаєте, що це місто досі зазнає ракетних ударів. Так було і коли ми перебували там. Я почув свист і гул, але подумав, що мої керівники збираються підірвати вибухонебезпечні предмети. Але Михайло чомусь швидко мене переніс в укриття і накрив собою. Тоді я зрозумів, що це була ворожа ракета. Дуже близько. На жаль, тоді загинула одна людина і ще 9 були поранені. Я був в укритті, мене врятувала моя людина", — йдеться в повідомленні.

За словами автора, ця історія викладена не для того, щоб налякати, а щоб пам'ятати, як важливо перебувати в укриттях під час ракетних обстрілів і брати туди з собою своїх тварин.

"Це рятує життя", — зазначив він.

Незважаючи на весь пережитий жах, Патрон і його команда продовжують підтримувати українців. Так, у його акаунті було опубліковано пост-розраду для тих, хто з жахом чекав підриву ЗАЕС, інформацію про перспективу якого розганяли всі новинні портали.

"Прошу вас. Ні, я благаю вас! Ознайомтеся з інформацією тільки на офіційних і підтверджених каналах/джерелах. Що робити "якщо що-небудь", там теж уже розповіли. Не потрібно паніки. Ми вже рік з лишком живемо із загрозою підриву ЗАЕС. Ми повинні слідувати вказівкам і берегти себе наскільки це можливо", — йдеться в публікації.

Раніше Фокус писав, що МВС створило застосунок "розмінування України", який має стати зручною комунікаційною платформою між органами ДСНС і громадянами для спільних зусиль з розмінування території України. Його обличчям обрано собаку Патрон.

Ми також повідомляли, що Патрон став героєм мультфільму, проте команда українського пса-сапера розкритикувала проєкт, зазначивши, що пес, який танцює поруч із мінами, — саме таким Патрона зобразили в мультфільмі — нівелює серйозну роботу собаки.