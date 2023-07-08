Яхти, гроші, золотий Rolex: розвідка Британії може повалити Путіна, підкупивши його друзів, — ЗМІ

За даними журналістів, після заколоту підприємця Євгена Пригожина вплив голови Кремля дав тріщину. Еліти можуть цим скористатися і повалити його, а англійські розвідники можуть цьому посприяти.

Британська розвідка МІ-6 може намагатися повалити російського президента Володимира Путіна, підкупивши його близьке оточення готівкою, яхтами, золотими Rolex, квитками на "Вімблдон" і місцями для дітей в Ітонському коледжі. Про це пише британський таблоїд The Sun.

Після заколоту підприємця Євгена Пригожина вплив диктатора дав тріщину. Найближче оточення, еліти та військове керівництво може цим скористатися і спробувати його повалити, а англійські розвідники можуть цьому посприяти.

Кілька експертів вважають, що такий сценарій можна було б реалізувати руками росіян, запропонувавши підтримку, безпеку або навіть хабарі.

На думку професора Букінгемського університету Ентоні Гліза, це краще за пряму ліквідацію, оскільки в такому разі президент РФ постане перед судом у Гаазі, а британського сліду не виявлять, оскільки все буде зроблено руками соратників голови Кремля.

За його словами, шеф MI-6 Річард Мур керувався б історією.

"Я думаю, що він би посперечався, що найкращим способом змістити Путіна було б підтримати повстання проти нього", — зазначив експерт.

З його слів, у британських спецслужб достатньо сценаріїв "чорної дипломатії" і Путін може не дожити до 71-річчя.

"Такі речі трапляються дуже швидко. Я думаю, Путін — холодний, жорсткий убивця з деменцією, який намагатиметься погрожувати і вбивати з-за будь-якого кута, за яким сховається", — сказав він.

Можливо, він втече на Кубу або виведе готівкові кошти з офшорів на Віргінських островах, припустив експерт.

"Путіну недовго залишилося, ідеальним сценарієм було б відсторонення від влади і смерть протягом короткого часу", — сказав він.

Журналісти виділили чотирьох із близького оточення Путіна: прем'єра Михайла Мішустіна, секретаря Радбезу РФ Миколу Патрушева, голову ФСБ Олександра Бортнікова і директора служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна.

Нагадаємо, що Путін втратив монополію на силу через внутрішню нестабільність. Про це 29 червня заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

Також повідомлялося, що Зеленський поставив на місце президента Болгарії запитанням про те, що, якби Болгарія опинилася на місці України, запропонував би президент країни Румен Радев Путіну забрати болгарські території.