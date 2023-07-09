Путін звільнив Герасимова: на його місце призначено "м'ясника з Бучі", — ЗМІ (фото)

За інформацією британського медіа, Герасимов залишиться керувати російськими збройними силами як начальник Генерального штабу, але загальна відповідальність за війну тепер лягає на 54-річного Теплинського, командувача повітряно-десантних військ РФ.

Володимир Путін зняв з посади командувача російських військ в Україні 67-річного генерала Валерія Герасимова. Про це з посиланням на російські джерела написало медіа Daily Mail у неділю, 9 липня.

За інформацією ЗМІ, Герасимова відсторонили від посади командувача російської армії менш ніж через шість місяців після призначення. Його змінив генерал-полковник Михайло Теплинський.

Рішення про звільнення Герасимова ухвалили всього за кілька тижнів після збройного повстання ПВК "Вагнер" проти путінського режиму, яке було спровоковано Євгеном Пригожиним — засновником групи найманців і близькою особою в оточенні російського президента.

Крім того, Daily Mail пише про те, що усунення Герасимова з посади може бути пов'язане із самітом НАТО в Литві цього тижня, який, як очікують, посилить підтримку України Заходом, і рішенням президента США Джо Байдена санкціонувати постачання Києву касетних бомб.

Зауважимо, що офіційної інформації про звільнення Валерія Герасимова із займаної посади поки не було.

Відставка Герасимова: хто тепер керує війною в Україні

Михайло Теплинський — російський генерал-полковник, командувач ВДВ і герой РФ. Він — уродженець України. Теплинський народився 9 січня 1969 року в місті Моспине Донецької області.

У 1991 році закінчив Рязанське вище повітряно-десантне училище. Брав участь у Придністровському конфлікті, Першій і Другій Чеченській війнах, бойових діях ЗС РФ у Сирії.

У червні 2023 року ВСС писало про те, що Теплинський із великою часткою ймовірності командував бойовими діями під Іловайськом улітку 2014 року і був автором так званого "іловайського котла".

А в лютому 2023 року Офіційний журнал Європейського союзу опублікував інформацію про те, що Теплинський перебували безпосередньо на місці розстрілу жителів Бучі.

Ще в грудні 2022 року генерал-полковник потрапив під санкції Великої Британії. Крім того, 25 лютого 2023 року його внесли до санкційного списку всіх країн Євросоюзу. Також Теплинський під санкціями в Україні та Новій Зеландії.

За інформацією британських ЗМІ, звільненого з посади Герасимова замінить Михайло Теплинський

Нагадаємо, 5 липня стало відомо, що Кремль після понад 10 років роботи звільнив гендиректора ТАСС. Сергій Михайлов очолював пропагандистське агентство з 2012 року. У СтратКомі ЗСУ припустили, що його як недостатньо відданого Володимиру Путіну було покарано за заколот Євгена Пригожина.

Крім того, у середині червня 2023 року " Фокус " писав про те, що Кремль підібрав заміну на місця звільнених Шойгу і Герасимова. На думку експертів, у рішенні Шойгу укласти контракти з добровольчими загонами, включно з ПВК, є політичні мотиви боротьби із засновником "Вагнер" Пригожиним, який уже почав свою кар'єру в політиці.