За один місяць як за весь минулий рік: Україна виробила рекордну кількість боєприпасів

За словами очільника профільного міністерства Олександра Камишіна, Київ поспішає налагодити власне виробництво боєприпасів, щоб не залежати весь час від поставок країн-союзниць. Тому в пріоритеті не тільки розвиток виробництва, а й подальше збільшення його обсягів.

Україна за червень виробила більше снарядів, ніж за весь 2022 рік. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв'ю Bloomberg, яке було опубліковано 9 липня.

"Цей результат є успіхом у країні, де багато заводів регулярно піддаються атакам російських ракет", — сказав чиновник журналістам.

За його словами, Київ поспішає налагодити власне виробництво боєприпасів, щоб не залежати весь час від поставок країн-союзниць. Тому в пріоритеті не тільки розвиток виробництва, а й подальше збільшення його обсягів.

"Я б не сказав, що ми настільки молодці, що за три місяці змогли збільшити виробництво боєприпасів. Ми виробили так мало у 2022 році", — зазначив Камишін.

Очільник профільного міністерства сказав, що почав з артилерійських і мінометних снарядів, тому що вони відіграють центральну роль у боях зі ЗС РФ. Крім того, Україна практично припинила їхнє виробництво після розпаду Радянського Союзу, швидко вичерпавши запаси після вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Українські протитанкові комплекси "Стугна-П" також стали швидше сходити з конвеєра. Нарощування виробництва танків і броньованих машин є наступним пріоритетом, але, за словами Камишіна, на це піде від 3 до 6 місяців.

З журналістами Камишін також поділився планами знову зробити Україну великим експортером зброї.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що в Україні з'явилася нова зброя проти вибухових дронів ЗС РФ. В Україні з'явилася нова зброя проти вибухових дронів ЗС РФ.

Крім того ЗМІ писали про те, що українець розробив нову антидронову рушницю. Російські дрони-камікадзе "Ланцет" завдають ЗСУ великої шкоди, але тепер воїни отримають високотехнологічний засіб для боротьби з ними.