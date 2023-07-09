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За один місяць як за весь минулий рік: Україна виробила рекордну кількість боєприпасів

Фото: Скриншот | Україна налагоджує виробництво власних боєприпасів, щоб не залежати від союзників

За словами очільника профільного міністерства Олександра Камишіна, Київ поспішає налагодити власне виробництво боєприпасів, щоб не залежати весь час від поставок країн-союзниць. Тому в пріоритеті не тільки розвиток виробництва, а й подальше збільшення його обсягів.

Україна за червень виробила більше снарядів, ніж за весь 2022 рік. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв'ю Bloomberg, яке було опубліковано 9 липня.

"Цей результат є успіхом у країні, де багато заводів регулярно піддаються атакам російських ракет", — сказав чиновник журналістам.

За його словами, Київ поспішає налагодити власне виробництво боєприпасів, щоб не залежати весь час від поставок країн-союзниць. Тому в пріоритеті не тільки розвиток виробництва, а й подальше збільшення його обсягів.

"Я б не сказав, що ми настільки молодці, що за три місяці змогли збільшити виробництво боєприпасів. Ми виробили так мало у 2022 році", — зазначив Камишін.

Очільник профільного міністерства сказав, що почав з артилерійських і мінометних снарядів, тому що вони відіграють центральну роль у боях зі ЗС РФ. Крім того, Україна практично припинила їхнє виробництво після розпаду Радянського Союзу, швидко вичерпавши запаси після вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Українські протитанкові комплекси "Стугна-П" також стали швидше сходити з конвеєра. Нарощування виробництва танків і броньованих машин є наступним пріоритетом, але, за словами Камишіна, на це піде від 3 до 6 місяців.

З журналістами Камишін також поділився планами знову зробити Україну великим експортером зброї.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що в Україні з'явилася нова зброя проти вибухових дронів ЗС РФ. В Україні з'явилася нова зброя проти вибухових дронів ЗС РФ.

Крім того ЗМІ писали про те, що українець розробив нову антидронову рушницю. Російські дрони-камікадзе "Ланцет" завдають ЗСУ великої шкоди, але тепер воїни отримають високотехнологічний засіб для боротьби з ними.