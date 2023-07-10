Ставить у незручне становище: в ISW розповіли про невдале рішення Путіна щодо "Вагнера"

За словами експертів, документ, що проник у мережу, виставляє російських найманців із професійного боку, що вкрай невигідно для Кремля.

Рішення президента РФ Володимира Путіна щодо найманців із ПВК "Вагнер" після військового заколоту Євгена Пригожина ставить його самого ж у незручне становище. Про це пишуть аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті від 9 липня.

За словами експертів, у мережі з'явилося зображення, яке нагадує статут ПВК "Вагнер".

"Можливо, для того, щоб представити військову компанію як професійну організацію", — припускають аналітики.

Документ свідчить, що головні принципи російських найманців у війні РФ проти України — вірна служба своєму президенту Володимиру Путіну і всьому народу.

Аналітики з ISW вважають, що ухвалене Кремлем рішення залишити групу "вагнерівців" після військового заколоту на Москву без покарання, ставить його самого ж у незручне становище.

"Залишається незрозумілим, кому вигідний витік імовірного установчого документу "Вагнера", оскільки цей документ показує ПВК "Вагнер" професійною і більш привабливою порівняно з регулярними російськими збройними силами", — ідеться в повідомленні.

До речі, рішення Володимира Путіна не розпускати ПВК "Вагнер" ускладнює для Кремля і силовиків подальшу боротьбу, адже вони поки що не розуміють, як взаємодіяти з найманцями та їхнім лідером.

Нагадаємо, 7 липня повідомлялося, що німецька розвідка прослуховувала переговори Пригожина і Лукашенка під час заколоту ПВК "Вагнер". Журналісти отримали інформацію про те, нібито в німецькому федеральному розвідвідомстві заздалегідь знали про запланований військовий заколот на території країни-агресора.