У Міноборони анонсували українську станцію радіоелектронної розвідки "Інгул" (відео)

Голова Міноборони порівняв нову станцію РЕР з відомим комплексом "Кольчуга". Під час випробувань було встановлено, що РПС-7 "Інгул" може "бачити" літак радіоелектронної розвідки Іл-20 на відстані 250 км.

Міністр оборони України Олексій Резніков 9 липня розповів про нову мобільну станцію радіоелектронної розвідки (РЕР) українського виробництва РПС-7 "Інгул", яка наразі проходить випробування в одному з підрозділів Сил оборони. За його словами, станція здатна виявляти ворожі радари, системи ППО і літаки на великій відстані. Відповідне відео опубліковано у Twitter глави Міноборони.

Резніков зазначив, що такі станції потрібні українським артилеристам для виявлення ворожої техніки, які спочатку переслідують супротивника, а потім завдають вогневого ураження певними засобами. У цьому їм допоможе легка та компактна РПС-7 "Інгул", яка, за словами міністра, є зменшеним аналогом відомої станції "Кольчуга".

"Інгул" — це якраз дуже компактна, легка конструкція, така "мінікольчуга". Тому я переконаний, що такі мобільні комплекси дуже потрібні Силам оборони в принципі", — сказав Резніков.

Міністр пояснив, що зараз станція РЕР проходить випробування, перш ніж її буде офіційно поставлено на озброєння армії України.

"Я сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо вже офіційний звіт бригади, яка буде застосовувати "Інгул", буде поставлена на озброєння, згідно з усіма нормами і процедурами. Після чого можемо сміливо на контрактній основі забезпечувати ними Збройні Сили України", — заявив Резніков, підкресливши водночас, що дослідний зразок був створений не за державні кошти.

Характеристики РПС-7 "Інгул"

Наразі технічні характеристики комплексу не розкриваються. З опублікованого відео можна дізнатися, що РПС-7 "Інгул" помітив літак радіоелектронної розвідки Іл-20 на відстані 250 км. Також комплекс зумів зафіксувати літак Іл-22, роботу ЗРК "Оса" і "Тор", а також роботу радіолокаційної станції "Зоопарк" — такі РЛС росіяни використовують в Україні.

Крім того, станція засікала роботу тактичної авіації росіян в умовах придушення GPS-сигналів.

Оглядачі "Мілітарного" для порівняння нагадали, що, наприклад, станція "Пластун-РП-3000" здатна засікати цілі на відстані до 15 км, водночас нова станція оснащена нижчою щоглою.

Нагадаємо, на південному напрямку українські бійці виявили за допомогою БПЛА, а потім знищили рідкісний радіолокаційний комплекс 1Л219 "Зоопарк" росіян. РЛС рухалася на відкритому просторі, тому її без зусиль засікли українські захисники.