На основі українських "Зубрів": Китай створює поліпшені кораблі на повітряній подушці, — ЗМІ

Нові десантні кораблі LCAC можуть зіграти не останню роль у потенційному вторгненні Китаю на Тайвань. Вони оснащені радаром управління вогнем, який дасть змогу виявляти і відстежувати ворожі кораблі та літаки, і координувати удари по них.

Військово-морські сили відновили виробництво десантних кораблів на повітряній подушці (LCAC) класу "Зубр". Як повідомили 10 липня оглядачі Bulgarian Military, за основу китайці взяли українські кораблі "Зубр" під номерами 3325 і 3326, які були поставлені до 2014 року.

Зазначається, що до цього китайські суднобудівники випустили чотири кораблі з номерами 3327 і 3328, які надійшли на озброєння до 2018 року, а потім 3260 і 3261. Отже, всього на озброєння китайської армії могли надійти шість кораблів LCAC.

Особливості нових десантних кораблів

Оглядачі пишуть, що хоча китайські кораблі виконані на основі "Зубра", вони мають низку поліпшень. Насамперед нові LCAC оснащені радаром управління вогнем, також перероблена щогла, на якій розміщені навігаційні радари та обладнання зв'язку. Крім того, є і незначні зміни, такі як розміщення рятувального обладнання вздовж надбудови.

"Зубр" — найбільший у світі корабель на повітряній подушці з унікальним військовим потенціалом для амфібійних операцій. Він може перевозити до трьох основних бойових танків або 8-10 легких броньованих машин.

Вивантаження одного з українських "Зубрів" у китайському порту, травень 2013 р. Джерело: Huanqiu.com

На борту передбачаються кубрики для десанту на 140 осіб. За необхідності центральний відсік може використовуватися для перевезення 366 бійців зі зброєю.

Корабель може подолати відстань понад 500 км, а за рахунок повітряної подушки розвивати швидкість понад 50 вузлів (92 км на годину). Автономність ходу — 5 діб.

Навіщо Китаю десантні кораблі

Оглядачі пишуть, що кораблі на повітряній подушці можуть зіграти важливу роль у разі вторгнення Китаю на Тайвань. Оскільки вони є універсальним варіантом для десантних операцій, їх можна використовувати для швидкого й ефективного транспортування військ і обладнання з материка до берегів Тайваню.

Крім того, модернізовані LCAC, що оснащені радарами управління вогнем, можуть надати цінну підтримку під час вторгнення. Ці радари можуть виявляти і відстежувати ворожі кораблі та літаки, даючи змогу китайським силам координувати свої атаки і захищатися від контратак тайванських військових.

Ба більше, десантні кораблі такого класу незамінні під час захоплення з моря плацдармів, які китайські війська можуть використовувати як оперативні бази для проведення подальших атак і розширення контролю над островом.

"Загалом, судна на повітряній подушці можуть стати найважливішим компонентом китайської стратегії вторгнення на Тайвань", — підсумували автори публікації.

Нагадаємо, Китай здійснив прорив у розробці безпілотних кораблів і вже приймає їх на озброєння. Вони швидші та маневреніші за традиційні військові судна, тож можуть їх супроводжувати або ж самостійно виконувати завдання в будь-який час доби.