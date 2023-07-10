НАТО відправила 1000 військових і 12 комплексів Patriot охороняти саміт у Вільнюсі, — ЗМІ

Союзники використовують новітнє озброєння для захисту лідерів НАТО — ЗРК Patriot, комплекси NASAMS, а також бойову авіацію.

На період проведення саміту НАТО у Вільнюсі додатково відправлено 1000 військовослужбовців із 16 країн Альянсу, а також зенітні батареї та винищувачі, щоб гарантувати безпеку заходу, повідомив 9 липня Reuters.

Багато хто також надає передові системи протиповітряної оборони, яких немає в країнах Балтії.

На час саміту Німеччина розмістила в Литві 12 пускових установок ЗРК Patriot, які призначені для протидії балістичним ракетам, бойовим літакам і крилатим ракетам.

Іспанія відправила до Литви комплекси ППО NASAMS, Франція — самохідні гармати Caesar, Фінляндія, Данія і Франція — винищувачі, а Велика Британія і Франція забезпечать захист від безпілотників.

Польща і Німеччина також направили в Литву спецназ із вертольотами, а низка інших країн — підрозділи хімічного, біологічного та радіаційного захисту.

За повідомленням кореспондента Reuters, вісім батарей Patriot було розгорнуто в районі аеропорту Вільнюса в напрямку Калінінграда, а ще дві — у бік Білорусі.

"Було б більш ніж безвідповідально залишити наше небо незахищеним, коли прибувають Байден і лідери 40 країн", — заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Також Литва потроїла чисельність прикордонників на кордоні з Білоруссю і Росією, поповнивши їх офіцерами з Латвії та Польщі. Дві країни також направили поліцію для допомоги в патрулюванні Вільнюса.

9 липня Фокус писав, що в питанні членства України в НАТО ухвалили низку важливих рішень. Глава українського МЗС зазначив, що з цього питання вже настав час внести ясність, і саміт НАТО — слушний момент для цього.

Нагадаємо, оглядачі Telegraph повідомили, що Німеччина збирається наполягати на відтермінуванні вступу України до НАТО. Така позиція пов'язана з побоюванням Берліна виникнення прямого воєнного конфлікту блоку і Російської Федерації.