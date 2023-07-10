89% українців хочуть до НАТО і не готові ним пожертвувати: соцопитуванння виявило цікаві факти

Українці хочуть бачити Україну в НАТО і не надто вірять в "безпекові гарантії", які зараз активно обговорюються. Кількість прихильників Альянсу в країні зросла вдвічі порівняно з тим, якою була до повномасштабного вторгнення РФ.

Майже 90% українців хочуть бачити Україну в НАТО. Це вдвічі більше, ніж було до повномасштабного російського вторгнення. Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інститутут соціології.

Опитування проводилося КМІС протягом 26 травня — 5 червня 2023 року методом телефонних інтерв’ю. Усього проведено 1029 інтерв’ю з дорослими жителями підконтрольних Україні територій (похибка за звичайних обставин не перевищує 3,4%)

Також долучено опитування, яке КМІС провів на замовлення NDI. Воно проводилося протягом 10-21 травня 2023 року методом телефонних інтерв’ю (2509 інтерв’ю з дорослими жителями підконтрольних Уряду України територій). Похибка за звичайних обставин не перевищує 2,4%.

Ставлення до вступу в НАТО до 24 лютого 2022 року

Напередодні Революції Гідності рівень підтримки українцями вступу до НАТО коливався в межах лише 15-20%,зокрема, він не був складовою вимог протестувальників під час Революції Гідності.

Окупація Криму та розв’язання Росією війни на Донбасі вплинула на різке зростання підтримки приєднання до НАТО. Станом на 2021 рік у разі референдуму 48% підтримали б вступ, а 24% проголосували б проти вступу. Скептично ставилися до вступу в Альянс загалом на сході та в центральній частині України.

Підтримка вступу до НАТО у 2023 році

Зараз 89% українців хочуть бачити Україну в складі НАТО. Порівняно з довоєнним опитуванням кількість прихильників Альянсу зросла в усіх регіонах — 79% на Сході до 93% на заході країни. Це свідчить про консолідацію суспільства. у цьому питанні.

Готовність "пожертвувати НАТО задля встановлення миру

Дослідження показали, що лише 18% українців можуть відмовитися від НАТО заради встановлення миру. Для 76% українців така ціна миру є неприйнятною. У регіональному вимірі ми також бачимо консенсусний погляд: від 67% на сході до 81% в західній частині країни вважають таку поступку неприйнятною для встановлення миру.

"Безпекові гарантії" чи вступ до НАТО

З березня 2022 року активно обговорюється питання отримання Україною безпекових гарантій, причому з березня 2022 року йшлося про саме заміну "безпековими гарантіями" повноцінного членства в НАТО. У травні 2022 року КМІС вперше провів опитування українців з цього приводу. Українці відповідали на питання, чи прийнятно буде замість вступу до НАТО отримати "безпекові гарантії", чи все-таки лише вступ до НАТО зможе гарантувати необхідну безпеку України.

У травні 2022 року думки розділилися майже порівну: 39% наполягали на лише вступу до НАТО, а 42% вважали прийнятним отримати замість цього "безпекові гарантії".

Пізніше думка респондентів дещо змінилася — до 58% зросла частка тих, хто наполягає саме на членстві в НАТО. 29% респондентів можуть прийняти безпекові гарантії. В усіх регіонах україни частка тих, хто не хоче відмовлятися від НАТО, переважає.

Висновок Інституту

В Київському державному інституті соціологічних досліджень наголошують, що небажання українців вступити до НАТО спровокували Росію до нападу, а саме агресія РФ стала каталізатором суспільної підтримки євроатлантичної інтеграції. Водночас чим довше триває війна, тим більше українців наполягають саме на повноцінному членстві в НАТО, а "безпекові гарантії" від інших держав виглядають менш переконливо.

"Риторика Західних партнерів України щодо "безпекових гарантій" як альтернативи вступу до НАТО скептично сприймається українцями як з огляду на історичний досвід, так і з огляду на фактичні обсяги та швидкість підтримки Заходом України після широкомасштабного вторгнення. Хоча абсолютна більшість українців і розглядає війну проти агресивної росії як спільну разом із Західними союзниками та вдячні за надану потужну допомогу, але водночас обсяг цієї допомоги не сприймається як достатній для повного вигнання ворога. Можливо, надання Заходом переконливих прозорих гарантій із конкретними механізмами реалізації підвищать довіру до "безпекових гарантій". Проте зараз українці вірять лише повноцінному членству", — коментує результати виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Нагадаємо, що окупанти провели на захоплених територіях РФ закрите соціологічне дослідження, яке показало, що більша частина населення не підтримує дії Росії. За інформацією підпілля, 60% опитаних громадян відмовилися відповідати на запитання.