"Чинитимуть тиск": Кремль продовжує погрожувати своєю "реакцією" на вступ України до НАТО

За словами Дмитра Пєскова, приєднання Києва до Альянсу може мати вкрай негативні наслідки для архітектури безпеки Європи.

У Кремлі заявили, що можливий вступ України до НАТО становить нібито загрозу для Росії та потребуватиме відповідної реакції. Про це повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

За його словами, Київ нібито намагається "чинити тиск" на країни НАТО, щоб вони продемонстрували солідарність.

"Вступ України до НАТО матиме дуже й дуже негативні наслідки для архітектури безпеки Європи. Україна як член НАТО стане загрозою для Росії, що потребуватиме зрозумілої та твердої реакції", — додав він.

Нагадаємо, що 10 липня в Альянсі після інтенсивних переговорів досягли консенсусу щодо скасування Плану дій щодо членства в НАТО для України. Глава МЗС привітав це рішення, яке, як він зазначив, скоротить шлях України до НАТО. Відомо, що у вересні 2022 року Україна подала заявку на прискорену процедуру членства в Альянсі.

Раніше, 9 липня Кулеба заявив, що в питанні членства України в НАТО ухвалили низку важливих рішень. Глава українського МЗС зазначив, що щодо цього питання вже настав час внести ясність, і саміт НАТО — вдалий момент для цього. Він заявив, що робота в цьому напрямку триває та триватиме до останньої хвилини ухвалення декларації саміту НАТО у Вільнюсі.