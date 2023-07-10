"Трафік зростає": РФ обходить поставки Кримським мостом через Мелітополь, — мер (відео)

За словами міського голови Івана Федорова, в окупований населений пункт дедалі частіше почали прибувати нові підрозділи бійців. Їх розселяють по місцевих квартирах і будинках.

Російські окупанти хочуть розвантажити Кримський міст від постійних військових поставок і використовують для цього тимчасово окупований Мелітополь у Запорізькій області. Про це заявив мер міста Іван Федоров в ефірі телемарафону 10 липня.

За його словами, трафік поставок із кожним разом стає лише більшим і почалося це після наради минулого тижня, на якій і ухвалили рішення частково розвантажити міст, що з'єднує територію РФ та окупований півострів.

"Якщо раніше ми говорили, що 70% трафіку з РФ іде через Мелітополь у бік тимчасово окупованого Криму, то зараз цей трафік зростає", — заявив Іван Федоров.

Водночас, крім техніки та озброєння, які постійно прибувають до Мелітополя, на території міста і в його околицях значно зросла кількість російських військових. Вони почали поступово заїжджати в місцеві будинки та квартири. Уже вдалося ідентифікувати деяких із них.

"Це ми бачимо по тому, як вони заїжджають у будинки, квартири. Наприклад, два добровольчі батальйони — один із Аланії, другий — з Північної Осетії — заїхали в селище Обільне поблизу Мелітополя і розташувалися там на території одного із заводів. На жаль, гарматного м'яса у них дуже багато, тому вони підвозять його нове і нове", — підсумував міський голова.

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Нагадаємо, 10 липня повідомлялося, що під Мелітополем ФСБ призначила поліцейського-зрадника курувати наркотрафіком. Місцеві журналісти зазначають, що В'ячеслав Орлов був звільнений з української правоохоронної організації за підозрою у зв'язках із наркоторгівлею, а тепер пішов на співпрацю з РФ.