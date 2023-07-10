Під Мелітополем ФСБ призначила поліцейського-зрадника курирувати наркотрафік, — ЗМІ

За даними місцевих журналістів, В'ячеслава Орлова звільнили з української правоохоронної організації за підозрою у зв'язках із наркоторгівлею. Потім він був заарештований і російськими структурами за крадіжки психотропних речовин.

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Сім'я В'ячеслава Орлова, якого двічі було звільнено з правоохоронних структур — спочатку в Україні, потім у Росії, імовірно, займається контролем над наркотрафіком в окупованому Мелітополі та його околицях. Про це повідомляє медіа "РІА-Мелітополь".

За даними видання, В'ячеслава Орлова звільнили з української правоохоронної організації за підозрою у зв'язках із наркоторгівлею. До того ж його також звинувачують в особистому вирощуванні марихуани на своєму власному городі в селі Семенівка. Попри ці обставини, окупаційна влада призначила Орлова на посаду начальника відділу карного розшуку в так званому "Міжрайонному управлінні МВС Запорізької області в місті Мелітополь". Однак його перебування на цій посаді було недовгим.

Після серії крадіжок в аптеках В'ячеслава Орлова заарештували та затримали співробітники ФСБ. Його підозрювали в причетності до крадіжок психотропних препаратів, які він імовірно збував наркозалежним. Унаслідок цього Орлова позбавили посади. і він став фігурантом кримінальної справи за звинуваченням у зраді Батьківщини з боку України.

Посади Орлова хоч і позбавили, але ось повноваження кураторства наркотрафіку за відсотки якраз залишили.

За інформацією, отриманою від місцевих жителів, В'ячеслав Орлов і його сестра Олена займаються збутом наркотиків. У їхніх помічниках перебуває Юлія Ш., яка проживає в селі Тамбовка. Повідомляється, що Юлія вирощує коноплі просто на своєму городі. Очевидно, що російські силові структури активно втручаються в таку незаконну діяльність наркоторгівлі та вживають заходів для її припинення.

Нагадаємо, що в травні бійці 110-ї бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка розповіли, що бачили в аптечках російських загарбників наркотики, які і є однією з імовірних причин регулярних і непродуманих атак на майже неприступні позиції Збройних сил України.