По данным местных журналистов, Вячеслав Орлов был уволен из украинской правоохранительной организации по подозрению в связях с наркоторговлей. После он был арестован и российскими структурами за кражи психотропных веществ.

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Семья Вячеслава Орлова, который дважды был уволен из правоохранительных структур — сначала в Украине, затем в России, предположительно занимается контролем над наркотрафиком в оккупированном Мелитополе и его окрестностях. Об этом сообщает медиа "РИА-Мелитополь".

По данным издания, Вячеслав Орлов был уволен из украинской правоохранительной организации по подозрению в связях с наркоторговлей. Дополнительно к этому, он также обвиняется в личном выращивании марихуаны на своем собственном огороде в селе Семеновка. Несмотря на эти обстоятельства, Орлов был назначен оккупационными властями на должность начальника отдела уголовного розыска в так называемом "Межрайонном управлении МВД Запорожской области в городе Мелитополь". Однако его пребывание на этой должности было недолгим.

После серии краж в аптеках, Вячеслав Орлов был арестован и задержан сотрудниками ФСБ. Его подозревали в причастности к кражам психотропных препаратов, которые он предположительно сбывал наркозависимым. В результате, Орлов был лишен должности и стал фигурантом уголовного дела по обвинению в измене Родине со стороны Украины.

Должности Орлова хоть и лишили, но вот полномочия кураторства наркотрафика за проценты как раз оставили.

По информации, полученной от местных жителей, Вячеслав Орлов и его сестра Елена занимаются сбытом наркотиков. В их помощниках находится Юлия Ш., проживающая в селе Тамбовка. Сообщается, что Юлия выращивает коноплю прямо на своем огороде. Очевидно, что российские силовые структуры активно вмешиваются в такую незаконную деятельность наркоторговли и предпринимают меры для ее пресечения.

Напомним, что в мае бойцы 110-й бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко рассказали, что видели в аптечках российских захватчиков наркотики, которые и являются одной из вероятных причин регулярных и непродуманных атак на почти неприступные позиции Вооруженных сил Украины.