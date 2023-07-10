Rheinmetall збирається протягом трьох місяців відкрити завод бронетехніки на заході України

Окрім танків, працівники також виготовлятимуть і ремонтуватимуть бронетранспортери Rheinmetall Fuchs.

Компанія Rheinmetall протягом 12 тижнів відкриє завод бронетехніки в Україні. Про це генеральний директор Армін Паппергер повідомив в ексклюзивному інтерв’ю CNN.

Він зазначив, що найбільший німецький виробник зброї не зватиме увагу на інші оборонні компанії, які з пересторогою ставляться щодо запуску виробництва у країні, де триває війна. У Rheinmetall також навчатимуть українців обслуговувати танки й іншу броньовану техніку, виготовлену на заводі. Підприємство розташовуватиметься в західній частині нашої держави.

"Українці повинні допомогти самі собі — якщо їм завжди доведеться чекати на європейців чи американців, щоб допомогти їм протягом наступних 10 чи 20 років… це неможливо", — сказав Армін Паппергер.

Він заявив, що заводські працівники виготовлятимуть і ремонтуватимуть бронетранспортер Rheinmetall Fuchs. Rheinmetall управлятиме заводом у партнерстві з "Укроборонпромом", вітчизняною державною оборонною групою, якій також належатиме це підприємство. У травні компанії вже оголосили про угоду щодо збільшення "оборонно-технологічного потенціалу" України.

Нагадаємо, наприкінці червня видання Tagesschau повідомило, що Rheinmetall від імені Нідерландів надасть Україні 14 танків Leopard 2. Компанія, що сума замовлення становить "тризначне число мільйонів євро". З федеральним урядом було досягнуто відповідної домовленості. У квітні Нідерланди та Данія вже оголосили рішення стосовно спільного придбання танків.

Також 23 червня стало відомо, що Rheinmetall поставить в Україну ще 20 одиниць БМП Marder за дорученням уряду ФРН. Компанія знову отримала контракт від уряду Німеччини на постачання бойових машин піхоти Marder в Україну. Замовлення було розміщене в травні 2023 року й оцінюється в кілька десятків мільйон євро. Marder мають бути поставлені влітку 2023 року.