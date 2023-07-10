Касетні бомби для України будуть головною темою саміту НАТО у Вільнюсі, — експерт

Професорка Університету Пеппердайна нагадала про слова Байдена про необхідність в обґрунтованому шляху для приєднання України до Альянсу. За її словами, це поступка країнам ЄС, які прагнуть отримати пояс безпеки для захисту від РФ, але питання потребує ширшого обговорення.

Професор Університету Пеппердайна (Каліфорнія) Кірон Скіннер назвала майбутній саміт НАТО у Вільнюсі зустріччю "з високими ставками". Про це повідомляє Fox News.

"Ніхто не буде сперечатися з тим, що НАТО з його 32 країнами-учасницями — найміцніший військовий альянс у світі", — заявила вона, додавши, що серед учасників виникає безліч суперечок, наприклад щодо постачання Україні касетних боєприпасів.

Багато країн НАТО підписали угоди, які забороняють застосування цих бомб, а рішення США йде всупереч. Така тема, за її словами, буде головною на саміті.

Вступ України до НАТО

Скіннер вважає, що зараз невідповідний час, щоб обговорювати участь України в НАТО.

"Президент Байден сказав, що має бути обґрунтований шлях для приєднання України до НАТО <…> Це поступка країнам Європи, які прагнуть отримати пояс безпеки, який би стримував Росію. Але це серйозна дискусія, до якої потрібно залучити більше учасників — особливо в США: Конгрес і громадськість", — пояснила професорка.

2% ВВП — на колективну безпеку

Вона також згадала, що НАТО напружено працює в тому напрямку, щоб більше країн із 32 учасниць виділяли 2% від свого ВВП на колективну оборону. У цьому напрямку, за її словами, ще потрібно працювати

Вступ до НАТО Швеції

Скіннер також зазначила, що перш ніж скандинавська країна зможе приєднатися до Альянсу, знадобиться залагодити розбіжності з Туреччиною, оскільки Анкара стверджує, що Стокгольм "на боці" терористичних організацій, які загрожували безпеці Туреччини.

Нагадаємо, що, за інформацією німецького видання Bild, США і Німеччина не підтримали спрощення ПДЧ у НАТО для Києва.

Раніше Фокус розбирався в тому, чого варто чекати від майбутнього саміту НАТО в литовській столиці.