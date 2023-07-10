Заколот Пригожина: росіяни вбивають один одного через суперечку про вбивство українців, — експерт

За словами аналітика Браяна Вітмора, угруповання, які протистоять у РФ, виступають за продовження війни проти України.

Військовий заколот глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина є зведенням рахунків двох ворогуючих злочинних угруповань, які близькі до президента РФ Володимира Путіна. Про це заявив старший науковий співробітник Атлантичної Ради Браян Вітмор у коментарі"Голосу Америки".

За його словами, це класичне явище, яке в російських реаліях називають "розборка". Примітно те, що обидва клани за те, щоб продовжувати війну з Україною.

"Тут ви маєте випадок, коли одні росіяни вбивають інших росіян, тому що вони не згодні з тим, як правильно вбивати українців", — сказав Вітмор.

Аналітик також зазначив, що в РФ прийшов страх політичних змін. Еліта розділена, а громадськість незадоволена. Невідомо, чи зможе путінська система пережити це. Ба більше, сам глава Кремля не впевнений у тому, що його вертикаль влади зможе встояти. Єдиним інструментом у його руках залишився лише щедрий підкуп.

За словами експерта, Путін уже рухається в цьому напрямку, підвищуючи зарплату поліції й службам безпеки. Проблема в тому, що система Кремля віддає перевагу лояльності перед компетенцією, що не так небезпечно в мирний час. Але, коли йде війна, вона може призвести до потрясіння і навіть повстання.

На переконання Вітмора, Путін піде шляхом репресій і чисток, щоб вселити страх у системі.

"Думаю, з точки зору Путіна, системі потрібен страх просто зараз, тому що якщо ви усуваєте страх у цьому середовищі, це дуже небезпечно для режиму", — сказав експерт.

На думку фахівця, у РФ змінилося щось фундаментальне.

Нагадаємо, що в Кремлі підтвердили, що Путін зустрічався з Пригожиним. За словами Дмитра Пєскова, зустріч тривала майже три години. Під час неї президент РФ запропонував "вагнерівцям" подальші варіанти їхнього працевлаштування.

Також 9 липня ЗМІ повідомляли, що Володимир Путін зняв з посади командувача російських військ в Україні 67-річного генерала Валерія Герасимова. За інформацією британського медіа, Герасимов залишиться керувати російськими збройними силами як начальник Генерального штабу, але загальна відповідальність за війну тепер лягає на 54-річного Теплинського, командувача повітряно-десантних військ РФ.