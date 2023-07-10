"Кота дістали з мішка": Байден розповів секрети армії США, що спричинило скандал (відео)

За словами оглядача Ієна Майлза Чена, президент США сказав вголос про те, про що говорять тихо. Згідно ж з офіційним роз'ясненням Білого дому, США не відчувають нестачі у власних боєприпасах, а Україні постачають те, що є в надлишку.

Президент США Джо Байден на нещодавній пресконференції заявив, що у США закінчуються 155-міліметрові снаряди, що викликало безліч гнівних відгуків і запитань щодо компетентності офіційних осіб. Про це повідомляє Fox News.

Байден висловився на підтримку своєї адміністрації щодо постачання касетних боєприпасів Києву, зазначивши, що вони потрібні на час "перехідного періоду", поки не налагодиться випуск більшого обсягу цих снарядів.

"Це війна, в якій усе залежить від озброєнь. Вони в них закінчуються, вони закінчуються і в нас. Що я зрештою зробив — дослухався до порад Пентагону — не на постійній основі — але все ж таки дозволити на час перехідного періоду [постачання в Україну касетних боєприпасів], доки в нас не з'явиться більше 155 мм снарядів для українців", — заявив Байден.

Президента США Джо Байден — про військову підтримку України та постачання касетних бомб

Коментатори задавалися питанням про те, навіщо Байден говорив про нестачу боєприпасів у США під час пресконференції, яка транслювалася і яку дивилися, зокрема, й противники.

"Джо Байден віщає на весь світ, що у США мало снарядів 155 мм, — написав консервативний коментатор Стів Гест. — Недоумкуватий. Байдену все одно, що це чують наші противники в Китаї?"

"В інтерв'ю CNN президент Байден не цілком конкретно, але, схоже на те, що сказав: США відправляє касетні бомби Україні, тому що в нас закінчуються снаряди для артилерії 155 мм, — написав Брайан Йорк із Washington Examiner. — Вочевидь, це стосується готовності США захистити себе".

"Джо Байдену не слід було заявляти привселюдно те, про що говорять тихо: "У нас закінчуються снаряди". Але тепер, коли кота дістали з мішка, кожен має замислитися над тим, чи здійсненна в принципі тривала підтримка української армії", — зазначив Ієн Майлз Чен.

"Суть проксі-війни полягала в тому, щоб послабити Росію, — написав підприємець із технологічної галузі Девід Сакс. — Але у США закінчується амуніція. То хто кого послаблює?"

Офіційний коментар

У роз'ясненні Білого дому після слів президента йшлося про те, що Збройні сили США керуються специфічними вимогами щодо боєприпасів, які наявні в резерві американської армії.

"Усе, що ми відправляємо Україні — це надлишок. Тому США не відчувають нестачі у власній амуніції".

Позиція України

У ЗСУ назвали постачання касетних боєприпасів "логічним рішенням". Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат нагадав, що ЗС РФ застосовують проти Сил оборони України касетні та фосфорні боєприпаси, тому нічого дивного в рішенні Вашингтона немає.

Своєю чергою, міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, що є п'ять принципів, якими керуватиметься українська армія, застосовуючи касетні бомби, заборонені в більш ніж сотні країн.

Також повідомлялося, що волонтер Роман Донік зазначив, що в України вже є досвід застосування касетних снарядів, які досить ефективні в бою. Йдеться про трофейне озброєння, яке дісталося ЗСУ після втечі росіян із захоплених територій.