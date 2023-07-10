"Точно в ціль": у ЗСУ вважають постачання касетних боєприпасів "логічним рішенням" (відео)

За словами спікера командування Повітряних сил Юрія Ігната, противник використовує проти українських військових касетні та фосфорні боєприпаси, тому дивуватися такому рішенню США не варто.

Related video

Рішення Сполучених Штатів Америки про передачу Україні касетних боєприпасів є цілком логічним з огляду на дії Російської Федерації. Про це заявив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 10 липня.

За його словами, противник використовує проти українських військових і мирних жителів касетні та фосфорні боєприпаси, тому партнери вирішили допомогти в боротьбі з російською агресією.

"Ми бачили заяву США, де йдеться про касетні боєприпаси. А люди можуть подивитися у Вікіпедії, яких типів вони бувають. США не уточнили, який тип боєприпасів буде надано, і ми цього робити, мабуть, не будемо", — йдеться в повідомленні.

Спостерігаючи за діями Росії на фронті, серед яких застосування небезпечних фосфорних боєприпасів, "рішення США цілком логічне", вважає Юрій Ігнат.

Окремо торкнулися теми застосування керованих аваіабомб, які є в української сторони. У Повітряних силах наголосили, що партнерам потрібно ще більше надсилати такої зброї в Україну, адже вона ефективно себе показує в боротьбі з російською агресією.

"Часто наші пілоти завдають ударів саме цим типом боєприпасів. Наші бомби, на відміну від бомб РФ, — високоточна зброя. Летить точно в ціль", — ідеться в повідомленні.

Дивитися з: 5:00

Нагадаємо, 10 липня повідомлялося, що у США пояснили, як Україна застосовуватиме касетні боєприпаси. За словами радника президента США Джейка Саллівана, Київ зобов'язався не використовувати цей вид зброї на території РФ, а також у населених пунктах.