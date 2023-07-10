"Точно в цель": в ВСУ считают поставки кассетных боеприпасов "логичным решением" (видео)

По словам спикера командования Воздушных сил Юрия Игната, противник использует против украинских военных кассетные и фосфорные боеприпасы, поэтому удивляться такому решению США не стоит.

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Решение Соединенных Штатов Америки о передаче Украине кассетных боеприпасов является вполне логичным, учитывая действия Российской Федерации. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона 10 июля.

По его словам, противник использует против украинских военных и мирных жителей кассетные и фосфорные боеприпасы, поэтому партнеры решили помочь в борьбе с российской агрессией.

"Мы видели заявление США, где речь идет о кассетных боеприпасах. А люди могут посмотреть в Википедии, каких типов они бывают. США не уточнила, какой тип боеприпасов будет предоставлен, и мы этого делать, пожалуй, не будем", — говорится в сообщении.

Наблюдая за действиями России на фронте, среди которых применение опасных фосфорных боеприпасов, "решение США вполне логичное", считает Юрий Игнат.

Отдельно коснулись темы применения управляемых аваиабомб, которые есть у украинской стороны. В Воздушных силах отметили, что партнерам нужно еще больше отправлять такого оружия в Украину, ведь они эффективно себя показывают в борьбе с российской агрессией.

"Часто наши пилоты наносят удары именно этим типом боеприпасов. Наши бомбы, в отличие от бомб РФ, – высокоточное оружие. Летит точно в цель", — говорится в сообщении.

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Напомним, 10 июля сообщалось, что в США объяснили, как Украина будет применять кассетные боеприпасы. По словам советника президента США Джейка Салливана, Киев обязался не использовать этот вид оружия на территории РФ, а также в населенных пунктах.