Удар ЗС РФ по Оріхову під час роздачі гуманітарної допомоги: в ООН відреагували (фото)

Російські військові вдарили керованою авіабомбою по житловому кварталу, коли там роздавали "гуманітарку" мирним мешканцям. В ООН вимагають розслідування.

Уранці 10 липня ЗС РФ завдали удару авіабомбою по місту Оріхів у Запорізькій області. В момент ворожої атаки мирні мешканці отримували гуманітарну допомогу. Трагедію прокоментувала представниця Управління ООН з координації гуманітарних питань Деніз Браун.

"Через 500 днів із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну продовжують гинути й отримувати поранення мирні мешканці. Як повідомляється, учора під час ще одного удару загинуло та було поранено кілька цивільних громадян під час отримання гуманітарної допомоги в прифронтовому місті Оріхів Запорізької області. Пункт розподілу води, який був встановлений і обслуговувався партнером Гуманітарного фонду ООН для України, також було зруйновано під час удару", — проінформувала Браун.

Координаторка гуманітарних питань в Україні підкреслила, що мешканці міста живуть під постійними обстрілами й ударами "багато місяців". Вона розповіла, що бувала в Оріхові на Різдво та спілкувалася з місцевими, змушеними проводити більшу частину часу в укриттях.

"Як я вже казала багато разів і продовжу казати, міжнародним гуманітарним правом чітко передбачено, що цивільні мешканці, цивільна інфраструктура та гуманітарні активи мають бути захищені. І має бути проведене розслідування таких порушень", — заявила Браун.

Представниця ООН зазначила, що українці нині потребують підтримки "більше, ніж будь-коли". Також вона завірила, що Управління з координації гуманітарних питань продовжуватиме надавати допомогу тим, хто її потребує.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

ЗС РФ вдарили авіабомбою по цивільних в Оріхові: під завалами ще є люди

Станом на вечір 10 липня аварійно-рятувальні роботи в місті Оріхів тривають. У Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що під завалами можуть бути ще троє людей.

За даними рятувальників, унаслідок атаки ЗС РФ загинуло четверо людей, ще 11 — поранені. На місці трагедії працюють п’ять одиниць техніки та 17 співробітників ДСНС.

Нагадаємо, російська авіабомба зранку 10 липня майже повністю зруйнувала будівлю школи в Оріхові.

Нещодавно заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін оприлюднив кадри з південного напряму. Там російський окупант здався дрону, але підірвався на міні, йшовши у високій траві.