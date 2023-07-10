Окопалися, як ІДІЛ: ЗСУ розгромили штаб росіян у Нескучному (фото, відео)

За відомостями журналістів, у визволеному селі Донецької області росіяни, як і бойовики ІДІЛ під час бою за іракське місто Мосул у 2017 році, рили глибокі окопи в підлозі, а в стінах вирізали отвори для кулеметів.

Журналісти показали, який вигляд має будівля школи у звільненому населеному пункті Нескучне Донецької області, де окупаційні війська обладнали "фортецю", сподіваючись стримати наступ ЗСУ. Про це повідомляє УНІАН.

Зазначається, що російські війська виявилися захопленими зненацька, коли замість західної техніки їх атакували піхотинці батальйону "Арей" УДА. У штурмі брали участь 72 захисники із Сил оборони України.

Українські військові у звільненому Нескучному

Основний удар під час штурму припав на центральний штаб окупаційних військ, що розташовувався в місцевій школі.

"Вони підготували будівлю до будь-якої атаки, пробивши в стінах проходи між класами, щоб пересуватися, не наражаючись на обстріл", — ідеться в публікації.

Укріплення росіян

За словами журналістів, до подібної тактики вдавалися бойовики ІДІЛ під час битви за іракське місто Мосул у 2017 році. У підлозі були вириті глибокі окопи, а в стінах — вирізані отвори для кулеметів.

Сюжет зі звільненого Нескучного

Бійці ЗСУ застосували по штабу окупантів РСЗВ HIMARS і протикорабельні ракети. Бій тривав майже три години, і через загрозу оточення окупанти були змушені відступити. Понад десятеро військових ЗС РФ було вбито й поранено. У батальйону "Арей" УДА загинули шість осіб.

Нагадаємо, що під час спроби здатися в полон українському дрону російський солдат підірвався на міні, але його вдалося врятувати.

Також повідомлялося, що українські військові отримали потужний антидроновий комплекс AUDS, який придушує безліч БПЛА в радіусі до 10 км.