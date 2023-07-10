У РФ застрелили військкома Ржицького, який раніше керував підводним човном (фото)

За інформацією журналістів, вбитий Станіслав Ржицький був капітаном підводного човна "Краснодар", який міг запускати ракети по Вінниці у липні минулого року. Тоді загинули 27 українців.

Капітан підводного човна "Краснодар" та один з керівників мобілізаційних заходів у Краснодарському краї Станіслав Ржицький загинув під час пробіжки. Про це повідомило електронне видання Shot.

У виданні стверджують, що 42-річний Ржицький останнім часом перебував на посаді заступника міського відділу з мобілізації. Тим часом як раніше він нібито був капітаном підводного човна "Краснодар".

О восьмій годині ранку 10 липня Ржицький рушив на пробіжку, ідеться у повідомленні. Коли чоловік був неподалік від спортивного комплексу "Олімп", кілер чотири рази вистрелила в груди та спину росіянину. Жертва загинула на місці.

Пізніше інформацію щодо інциденту доповнили. Зокрема вказується, що вбивство було сплановане: кілер стежив за жертвою, при чому добре знав розташування камер спостереження.

Правоохоронці оголосили план "Перехват", щоб затримати зловмисника, також опитали працівників "Олімпу". Поки що кілера не затримали, зазначили російські журналісти.

Інформацію про загибель замначальника міськвідділу мобілізації Краснодара Станіслава Ружицького підтвердило видання "ТАСС" з посиланням на неназвані джерела в правоохоронних органах.

Хто насправді став жертвою стрільця у Краснодарі

У мережі можна відшукати три світлини "Ржицького".

Перша світлина — з порталу "Миротворець", на якому збирають інформацію про людей, які вчинили злочини проти України.

Інформаця про Ржицького - на порталі "Миротворець" на основній сторінці

На порталі NGL.media є коротка біографія Ржицького. Вказано, що він народився у 1980 році, здобув шкільну освіту у Читі, військову — у Санкт-Петербурзі. Станом на липень 2022 року — проживав у Севастополі. Також зазначається, що спершу він був командиром підводного човна "Алроса", а потім вже човна "Краснодар", який міг обстрілювати Вінницю влітку 2022 року. Обстріл стався 14 червня, від нього загинуло 27 людей.

Друга світлина — з того ж таки порталу "Миротворці". У одному з матеріалів наводиться зовсім інше фото особи з іменем Станіслав Леонідович Ржицький.

Інформаця про Ржицького - на порталі "Миротворець", опубліковане у окремій статті

Третя світлина — на російському каналі Kub Mash.

Станіслав Ржицький - фото з Telegram-каналу Kub Mush

Хто загинув у Краснодарі

Зображення жертви кілера, опубліковане каналом Shot, і фото, розміщене на сторінці "Чистилище" у "Миротворці", збігаються. Також фото саме цієї особи вказано у каналі українського полковника Анатолія Штефана.

У російських пабліках з'явилась версія, що Ржицький — як капітан підводного човна — міг стати жертвою "українського диверсанта" або найнятого українцями кілера. Привід для убивства вказаний на "Миротворці": "усвідомлено виконував накази зі знищення української держави".

Нагадуємо, 30 червня у Міжнародному аеропорті Кишинева росіянин вчинив стрільбу. Відвідувачів аеропорту негайно евакуювали, а стрільця вдалось затримали живим.

Кількома тижнями раніше у РФ загинув чоловік, який став відомим у 2010 році. Зокрема, саме його слова стали частиною мему "ламай мене повністю" — дагестанець сказав її поліцейським під час затримання у нетверезому стані.