Росіянин влаштував стрілянину в Міжнародному аеропорту Кишинева: загинув поліцейський (відео)

Як розповіла влада Молдови, під час конвоювання в стерильну зону для повернення в країну відправлення чоловік відібрав у прикордонника пістолет і застрелив двох людей. За даними місцевих ЗМІ, стрілець міг бути з ПВК "Вагнер".

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Чоловіка, який влаштував 30 червня стрілянину в Міжнародному аеропорту Кишинева, затримано. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ Молдови.

Як уже повідомлялося, у Міжнародному аеропорту Кишинева чоловік зробив кілька пострілів, на місце прибула поліція, а пасажирів евакуювали з будівлі.

"Деякий час тому в Міжнародному аеропорту Кишинева стався інцидент, під час якого іноземний громадянин, якому не було дозволено в'їзд на територію Республіки Молдова, застосував вогнепальну зброю. Сили втручання перебувають на місці події. Найближчим часом ми повідомимо подробиці", — повідомили в МВС Молодови.

Під час стрілянини отримали поранення двоє людей — одна з них загинула

Видання ZdG писало, що чоловік, який приземлився в аеропорту, зробив кілька пострілів у повітря. Цитоване джерело пише, що постріл зробив чоловік, який приземлився рейсом із Туреччини. На місці події перебувають кілька поліцейських машин і карет швидкої допомоги.

Згідно з інформацією від Pulsmedia.md, унаслідок стрілянини постраждали співробітник державної прикордонної служби та один працівник аеропорту.

Також молдавські ЗМІ посилаються на місцевого блогера Євгена Лучіанюка, який повідомив, що прикордонний поліцейський, у якого кілька разів стріляли, загинув від отриманих ран. Повідомляють, що стрілець також відкрив вогонь по охоронцеві аеропорту, стан якого оцінюють як важкий.

Пізніше в уряді Молдови розповіли, що стрільцем був іноземний громадянин, якому відмовили у в'їзді.

"У міжнародному аеропорту Кишинів стався збройний напад. Його скоїв іноземний громадянин, якому заборонили в'їзд до Республіки Молдова. Під час конвоювання в стерильну зону для повернення в країну відправлення він відібрав у прикордонника пістолет і смертельно поранив двох осіб. До цього моменту нападника нейтралізовано силами спеціального призначення", — сказано

Стрілець є громадянином Росії

Telegram-канал Ungureanu 112 повідомляє, що стрілець є громадянином Російської Федерації, імовірно, найманцем ПВК "Вагнер" і прибув до Кишинева з Туреччини.

За інформацією медіа, першим було застрелено прикордонного поліцейського, а другим — охоронця АПК, який нібито намагався знешкодити нападника.

"Поліцейський загинув, інформація на 100% визначена, а у випадку з охоронцем одні джерела кажуть, що він перебуває у важкому стані, інші — що він, можливо, вже помер", — ідеться в повідомленні каналу.

Що відомо про загиблого поліцейського?

За даними Ungureanu 112, однією з жертв стрільця в кишинівському аеропорту виявився поліцейський Сергій Мунтян, родом зі Штефан-Воде.

Реакція України

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що у відомстві зараз з'ясовують, чи були в момент стрілянини українці в аеропорту.

Раніше повідомлялося, що стрілець зробив кілька пострілів у повітря і забарикадувався в приміщенні аеропорту.