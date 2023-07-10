Захист військових вантажів: Австралія відправить літак-розвідник E-7A Wedgetail для України (фото)

За словами австралійського прем'єра Ентоні Албаніза, літак допоможе захистити міжнародні логістичні вузли, що "необхідно для продовження військової та гуманітарної підтримки народу України".

Австралія направить до Німеччини розвідувальний літак Королівських ВПС, щоб підтримати Україну. Повітряне судно захищатиме гуманітарні та військові вантажі для Києва, передає Reuters.

10 липня на пресконференції в Берліні за участю канцлера ФРН Олафа Шольца австралійський прем'єр-міністр Ентоні Албеніз заявив, що розгортання літака E-7A Wedgetail заплановано протягом пів року. До всього іншого, буде направлена команда зі 100 австралійських членів екіпажу і допоміжного персоналу.

Албаніз сказав, що таким чином Зелений континент демонструє свою прихильність підтримці міжнародного порядку, заснованого на встановлених правилах. Літак допоможе захистити міжнародні логістичні вузли, що "необхідно для продовження військової та гуманітарної підтримки народу України".

За словами австралійського прем'єра, це і військовий, і символічний внесок — зобов'язання Австралії "робити, що в її силах, щоб забезпечити відповідними ресурсами" і розширити підтримку України.

Водночас згаданий літак-розвідник не діятиме в повітряному просторі ні України, ні РФ, ні Білорусі.

За інформацією армії Австралії, Wedgetail комплектується кількома радарами, зокрема й дальнього спостереження, тактичними системами голосового зв'язку і передавання даних для цілей раннього попередження та управління з повітря.

У Берліні представник Австралії також підписав угоду про постачання Німеччині понад 100 бронетранспортерів Boxer австралійського виробництва. Це одна з найбільших угод Канберри з експорту оборонної продукції.

E-7A Wedgetail

Літак раннього попередження Boeing 737 AEW&C на базі Boeing 737 Next Generation розроблявся для Королівських австралійських ВПС (RAAF) у рамках "Проєкта Wedgetail".

Розвідувальний літак E-7 Wedgetail Розвідувальний літак E-7 Wedgetail

E-7A Wedgetail перебуває на озброєнні турецької армії (в рамках проєкту "Мирний орел"), армії Південної Кореї (проєкт "Око миру") і Великої Британії (Wedgetail AEW1). У квітні минулого року стало відомо, що до 2027 року США збираються замінити розвідувальними літаками серії E-7 старі розвідники E-3.

Нагадаємо, що Росія готує провокації до саміту НАТО у вигляді ракет на Львів і Київ. Стратегічного наступу з боку РФ під час саміту НАТО не очікується, але, на думку військового експерта Павла Нарожного, західні регіони України стануть мішенями для демонстраційних ракетних ударів.

Також повідомлялося, що в ООН виступили із заявою після удару російських військ по Оріхову під час роздачі гуманітарної допомоги.