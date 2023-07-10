Ракети на Львів і Київ: які провокації Росія готує до саміту НАТО

Під час саміту НАТО росіяни не підуть на стратегічний наступ на фронті. Але на думку військового експерта Павла Нарожного РФ може обстріляти західні регіони України, щоб продемонструвати свою "військову міць" учасникам зустрічі у Вільнюсі.

Related video

Російська армія може готувати хвилю ракетних ударів по Україні напередодні саміту НАТО. Можливий сценарій торішнього березня, коли президент США Джо Байден прибув до Польщі, а ЗС РФ завдавали авіаударів по українських містах, зокрема по Львову вдарили двічі за вечір, нагадав Фокусу військовий експерт Павло Нарожний.

"Учорашній обстріл Сумської області та заклики до евакуації з прикордонної зони не пов'язані із самітом НАТО. Але я більш ніж упевнений, що ЗС РФ готують ракетні удари по західних областях. Під прицілом — Львів, Івано-Франківськ та інші райони на Заході, а також Київ. Таким чином вони покажуть "військову міць", — прокоментував він.

За словами експерта, зараз росіяни не здатні на стратегічний наступ — вони вибудували лінії оборони і не збираються йти в бій. Щоб робити якісь рухи на лінії фронту, для початку російській армії потрібно розмінувати певні ділянки, водночас на півдні проблеми з логістикою для збору резервів. Біля Донецька в окупантів проблеми зі штурмом Авдіївки та Кремінної, підсумував Нарожний. І єдине, як вони можуть продемонструвати свою нібито бойову силу — вкотре обстріляти ракетами українські міста.

Евакуація із Сумської області напередодні саміту НАТО

Сумська обласна військова адміністрація заявила про евакуацію цивільних із 5-кілометрової прикордонної з Росією зони. Військове керівництво пояснило це збільшенням артилерійських обстрілів.

"Якщо з січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинуло 35 цивільних осіб, то за останній місяць — 17 осіб, з яких 1 дитина", — зазначили чиновники.

"Нахабне вбивство лісників у Свеській громаді та мешканців Шалигинської громади — справа рук російських ДРГ, які останнім часом все частіше заходять на нашу територію", — додав голова ОВА Володимир Артюх.

Павло Нарожний сказав, що ЗС РФ постійно обстрілюють Сумську область з артилерії, але провокацією до саміту НАТО це назвати не можна.

Нагадаємо, що західні партнери ведуть "гарячкові переговори в останню хвилину" щодо вироблення гарантій безпеки для України. Експерти переконані — швидкого вступу до НАТО чекати не варто.

Хакерське угруповання RomCom RAT влаштувало атаки на учасників саміту НАТО у Вільнюсі. Шкідливі документи надіслали з угорської IP-адреси.