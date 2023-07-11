Мер Москви підтримує війну за рахунок громадян із бідних регіонів, — британська розвідка

За інформацією аналітиків, жителів російської столиці убезпечують від участі в бойових діях і змушують будівельні компанії виконувати квоти з набору добровольців серед громадян із Центральної Азії та Дагестану.

Мер Москви Сергій Собянін продовжує підтримувати війну Російської Федерації проти України, але всіляко намагається відгородити жителів столиці від участі в ній і використовує жителів інших регіонів. Про це йдеться у звіті британської розвідки від 11 липня.

За інформацією аналітиків, муніципальна влада Москви почала погрожувати будівельним фірмам і обіцяє позбавити їх контрактів, якщо вони не вкладуться найближчим часом у квоти з набору добровольців для роботи в Україні.

До кінця літа одна компанія має набрати приблизно 30 осіб, які повинні будуть поїхати на окуповані частини України.

Насамперед, як зазначають у британській розвідці, торкнеться цей крок етнічних меншин і громадян із найбідніших російських регіонів, серед яких Дагестан. Також Москва може використовувати громадян країн Центральної Азії, які працюють будівельниками в столиці.

"Швидше за все, цей крок хоча б мовчазно схвалений мером Москви Сергієм Собяніним. Це продовжує його послужний список спроб звести до мінімуму вплив конфлікту на більш заможних москвичів, водночас підтримуючи військові дії", — ідеться в повідомленні.

Мер Москви намагається підтримувати війну за рахунок жителів бідних регіонів Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 6 липня аналітики з ISW зазначали, що в Москві готуються до чергового заколоту і міських боїв. Поліцію Московської області зібралися тренувати для можливих боїв у столицях, але, далеко не всі силовики хочуть у цьому брати участь.

4 липня повідомлялося, що МЗС РФ назвало дрони в Москві та Підмосков'ї терактом і поклало основну відповідальність за це на США і НАТО. В Офісі президента не залишили російських дипломатів без реакції і нагадали, що теракт — це коли протягом 16 місяців зносиш крилатими/балістичними ракетами житлові квартали та переповнені людьми піцерії.