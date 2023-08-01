Міст через анархію: Росія та Китай зближують НАТО з Японією

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну і дедалі більш загрозлива політика Китаю призводять до того, що японські Сили самооборони щільніше інтегруються з Альянсом. Якщо процес триватиме, Японія може стати одним із стовпів стабільності у регіоні.

Після майже 70 років відстороненості між НАТО і Японією знову розвиваються зв'язки. Останнім часом було ухвалено низку важливих ініціатив, включно з політичним діалогом на високому рівні, спільним військовим вишколом, співпрацею в галузі науки, технологій і кібербезпеки. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав Токіо в лютому 2023 року і підписав із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою спільну декларацію, в якій обидві сторони зобов'язалися розширювати стратегічне співробітництво як "надійні та природні партнери, які поділяють спільні цінності та інтереси безпеки". У травні Японія оголосила про плани відкриття в Токіо офісу зв'язків з НАТО, що стало важливою віхою в розвитку співробітництва: такий офіс може провіщати майбутнє членство в НАТО і, якщо його створять, стане єдиним у своєму роді в Азії. 11 липня Кісіда візьме участь у дводенному саміті НАТО в Литві, де, як очікується, буде досягнуто згоди щодо подальшої співпраці в галузі безпеки та практичної діяльності. Справді, нещодавнє зближення починає трансформувати відносини у стратегічне партнерство, і обидві сторони отримують безліч потенційних вигод у плані військової, нетрадиційної та економічної безпеки.

Фокус переклав новий текст Метью Бруммера та Ренн Єнні Ліндгрена, присвячений зближенню НАТО та Японії.

Такий стрімкий розвиток відносин між альянсом і Японією почався після підписання 2019 року Угоди про стратегічне партнерство між ЄС і Японією і багато в чому зумовлений тим, що обидві сторони прагнуть збалансувати свої стосунки з китайською експансією і російською агресією. Пекін дедалі частіше опиняється в центрі уваги європейських і американських інтересів у сфері безпеки і тепер розглядається як загроза для альянсу. У стратегічній концепції НАТО на 2022 рік уперше зазначено, що Китай кидає виклик "інтересам, безпеці та цінностям" країн-членів. Пекін застосовує "вовчу дипломатію", коли китайські дипломати в адміністрації Сі Цзіньпіна використовують відверто ворожу риторику, а також не цурається політики примусу через стратегічні залежності в космосі, кіберпросторі та на морі, порушуючи ланцюжки поставок матеріалів і товарів у своїх інтересах. Китайська компартія також контролює стратегічну експансію в низку країн-членів НАТО в рамках ініціативи "Пояс і шлях", що викликає стурбованість членів альянсу. Японія вже давно розглядає поведінку Китаю як загрозливу, а НАТО тепер також вважає її такою, що підштовхує альянс до розширення своєї присутності в Індо-Тихоокеанському регіоні та співпраці з партнерами в цьому регіоні.

Японія вже давно розглядає поведінку Китаю як загрозливу, а НАТО тепер вважає її такою, що підштовхує альянс до розширення своєї присутності в Індо-Тихоокеанському регіоні та співпраці з партнерами в цьому регіоні. Фото: Getty Images

Нещодавня агресія Москви, особливо її вторгнення в Україну, також змінила картину загроз і безпекову політику Японії, що привело до її тіснішого зближення з країнами-однодумницями. Токіо активно долучився до режиму санкцій, запроваджених країнами G7 (решта шість країн є членами НАТО) проти Росії, і відкрито засудив її напад на Україну. Кісіда обіцяв незмінну підтримку Україні, зокрема нещодавно на саміті G7 2023 року в Хіросімі, і вже виділив понад 7,1 млрд доларів на гуманітарну, фінансову та нелетальну допомогу оборонною технікою, щоб "очолити світ" у боротьбі з російською агресією. Лише за кілька років Японія відмовилася від політики преференцій щодо Росії і навіть назвала її серйозним порушником міжнародного права у своїй Стратегії національної безпеки 2022 року. Таким чином, якщо тривалий час Росія була чинником, що ускладнював взаємодію Японії з НАТО, то тепер вона стала сприяти цьому.

Експансія Китаю, агресія Росії та посилення військово-політичної взаємодії Китаю і Росії "без обмежень" докорінно змінили сприйняття загроз у всьому світі. Звіти з безпеки як у НАТО, так і в Японії перейшли від регіональної до глобальної орієнтації: Китай тепер входить у сферу інтересів НАТО на додачу до основного фокусу блоку на європейському континенті, а Росія — у сферу інтересів Японії, яка традиційно була зосереджена на загрозах, які походять із Північно-Східної Азії. Це стимулює оборонне співробітництво, ведучи до реального зміцнення політичних і військових зв'язків між Японією і країнами, що входять до альянсу НАТО. Як сказав нещодавно міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі, відповідаючи на запитання про зростаючу співпрацю, "неможливо говорити про безпеку Європи та Індо-Тихоокеанського регіону окремо".

Вашингтон вітає, ба більше, сприяє потеплінню відносин між своїми основними багатосторонніми і двосторонніми союзами, продовжуючи переорієнтацію на Індо-Тихоокеанський регіон. У рамках цієї переорієнтації США активно об'єднують своїх союзників у Європі та Азії для протистояння Китаю і Росії. Це включає в себе розвиток діалогу для вирішення спільних проблем, таких як збереження заснованого на правилах міжнародного порядку серед індо-тихоокеанських партнерів НАТО — Японії, Південної Кореї, Австралії та Індії, які не співпрацювали в питаннях безпеки після закінчення холодної війни. З цією метою президент США Джозеф Байден організував історичну тристоронню зустріч із Японією та Південною Кореєю в кулуарах Мадридського саміту НАТО 2022 року, у якій уперше взяв участь японський прем'єр-міністр. Японія знову приєднається до саміту в Литві в липні 2023 року. Усе це відбувається в той час, коли Японія одночасно розробляє низку двосторонніх угод у сфері безпеки з членами НАТО, включно з Великою Британією, Францією, Німеччиною та Італією, що згодом має допомогти їй відповідати цілям блоку в царині безпеки.

Однак для того, аби нинішнє зближення було довгостроковим і принесло користь усім зацікавленим сторонам, необхідно зробити ще більше для подальшого зміцнення цих відносин. Перш за все, необхідні узгоджені зусилля зі зміцнення довіри та усунення хибних стереотипних уявлень між членами НАТО і Японією. Сполучені Штати, які є спільним знаменником для атлантичного і японського альянсів, мають узяти на себе провідну роль в інституціоналізації оперативної сумісності — здатності військових технологій і людей діяти спільно один з одним на суші, морі, в повітрі та космосі. Зокрема існує безліч можливостей для співпраці на морі в умовах загострення, таких як моніторинг і захист морських шляхів і підводних кабелів. Розвиваючи досягнуті останнім часом успіхи, слід і далі розширювати дипломатичне представництво Японії в НАТО як в органах на кшталт Північноатлантичної ради (як постійний спостерігач), так і в пріоритетних галузях співробітництва на рівні проєктів, зокрема у сфері роззброєння, нерозповсюдження, транспортування зброї та її зберігання. Такі зусилля можуть сприяти узгодженню військової та економічної безпеки в період загострення протистояння. Нарешті, несвоєчасний протест Франції проти пропозиції про створення офісу зв'язку НАТО в Токіо не повинен перешкодити зусиллям щодо його відкриття: офіс буде невеликим і, найімовірніше, розміститься на території американської авіабази Йокота, але зможе виконувати важливі бюрократичні функції, водночас даючи зрозуміти, що НАТО та її азійсько-тихоокеанські партнери єдині. Узгодження потребуватиме повільних, поетапних дій, але так і має бути. Поступове зростання дає змогу досягти ключових цілей, не викликаючи критики ні всередині країни, ні за кордоном. Зрештою, в гонці перемагає черепаха, а не заєць.

У межах переорієнтації США активно об'єднують своїх союзників у Європі та Азії для протистояння Китаю та Росії

Мости через нову географію небезпек

Зближенню Японії і НАТО сприяли політичні обміни та угоди на високому рівні, зокрема Спільна політична декларація 2013 року та Індивідуальна програма партнерства і співробітництва 2014 року, в яких у письмовій формі зафіксовано зобов'язання працювати разом над підвищенням оперативної сумісності та нарощуванням потенціалу для розв'язання проблем "загальних стратегічних інтересів", пов'язаних зі змінами в обстановці у сфері безпеки як у Європі, так і в Азії. У своїй спільній заяві на початку 2023 року Столтенберг і Кісіда наголосили на важливості "міцного" партнерства між НАТО і Японією, яке "продемонструє свою цінність у цій суворій і складній ситуації у сфері безпеки".

Японський персонал дедалі більше інтегрується в інститути НАТО, беручи участь у політичних діалогах і зустрічах міністрів закордонних справ країн НАТО, а також у Мадридському і майбутньому Вільнюському самітах. У 2019 році Японія заснувала офіційне представництво при НАТО у своєму посольстві в Бельгії, а 2023 року підвищила його статус до постійного дипломатичного представництва і ввела посаду посла при штаб-квартирі НАТО. Оголошення в травні 2023 року про плани відкриття в Токіо офісу зв'язку НАТО закріпить цей зв'язок у буквальному сенсі слова. На Вільнюському саміті в липні буде представлено подальший прогрес і ще більш амбітну угоду про партнерство під егідою нової Програми індивідуального партнерства НАТО. Відносини між НАТО та Японією поступово інституціоналізувалися протягом останнього десятиліття, але темпи, рівень інтеграції та заплановані зобов'язання лише за останній рік є безпрецедентними.

Ці політичні події супроводжуються практичними кроками щодо забезпечення оперативної сумісності та нарощування потенціалу, особливо в морській сфері. У 2018 році в Токіо було призначено офіцера зв'язку з Морським командуванням НАТО, а Сили самооборони Японії провели навчання з Морською постійною групою I НАТО в Балтійському морі та в Іспанії. У 2022 році співпраця посилилася, коли Токіо вперше взяв участь у навчальних місіях разом із кораблями НАТО в Середземному морі. У червні 2023 року Японія разом із 23 членами НАТО і Швецією взяла участь у безпрецедентно масштабних двотижневих навчаннях Air Defender, продемонструвавши тим самим прихильність Японії до солідарності з альянсом на тлі триваючої війни в Україні. Навчання відбулися незабаром після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Осло, на якій Столтенберг заявив, що "те, що відбувається в Азії, є значущим для Європи, а те, що відбувається в Європі, — для Азії". Заява Столтенберга перегукується з висловлюванням Кісіди, зробленим роком раніше на саміті в Мадриді, коли він зазначив, що "міжнародне співтовариство стоїть на роздоріжжі історії" і що участь у саміті азіатсько-тихоокеанських партнерів НАТО "виражає розуміння того, що безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону нероздільні. Російська агресія проти України — це не проблема самої тільки Європи, а обурливий акт, що підриває саму основу міжнародного порядку".

Столтенберг заявив, що "те, що відбувається в Азії, значуще для Європи, а те, що відбувається в Європі — для Азії"

Японія також почала співпрацювати з країнами НАТО в наданні гуманітарної та військової допомоги. У березні 2023 року Японія вперше провела спільні міжнародні операції з надання надзвичайної допомоги в рамках координованого НАТО повітряного мосту, який доставив допомогу постраждалим від землетрусу районам Туреччини. Представниця НАТО Оана Лунгеску назвала цей внесок "першою історичною подією", яка "ще раз демонструє, як співпраця Японії з НАТО сприяє зміцненню міжнародного миру і безпеки". Японія також довела прихильність НАТО своєю чековою книжкою, ставши провідним фінансовим спонсором місій НАТО серед не-членів альянсу, зокрема передавши понад 30 млн доларів до цільового фонду всеосяжного пакета допомоги Україні. Йошимаса пояснив причину такої участі Японії у справах НАТО так: "Те, що відбувається у Східній Європі… безпосередньо впливає на ситуацію тут, у Тихоокеанському регіоні".

Нарешті, активізувалася співпраця в галузі технологій і кіберзахисту. У 2021 році Японія і НАТО спільно провели найбільші у світі військові ігри з кіберзахисту, а у 2022 році Токіо офіційно приєднався до Центру кібернетичного співробітництва НАТО в Естонії і виділив експертів для розміщення в ньому. Крім того, активізувався обмін новими і летальними технологіями, зокрема в таких галузях, як квантові обчислення, нові матеріали і штучний інтелект. 2021 року НАТО затвердила Японію як партнера з розширеними можливостями в межах своєї науково-технічної організації, розширивши групу країн, які не були на той момент її членами, до чотирьох, поряд з Австралією, Швецією та Фінляндією. Наразі Японія робить свій внесок у програму НАТО "Наука на службі миру і безпеки", пропонуючи експертів з таких питань, як охорона кордонів і портів, нанотехнології для інфрачервоних датчиків, а також медичне реагування на вплив хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних речовин. Будучи провідним новатором у цій галузі, Японія також стала одним із чотирьох партнерів, які приєдналися до останньої ініціативи програми "Наука за мир і безпеку" "Майбутнє Індо-Тихоокеанського регіону", що стартує на початку 2023 року та спрямована на зміцнення зв'язків із партнерами, які "відіграють важливу роль у новому ландшафті міжнародної безпеки".

Результати узгодженості

Наслідки об'єднання НАТО і Японії вельми значні, і не в останню чергу з точки зору можливої реакції Китаю і Росії. Пекін уже неодноразово заявляв про своє несхвалення; Міністерство закордонних справ Китаю назвало об'єднання НАТО і Японії "поштовхом до конфронтації між блоками, [яка] вимагає підвищеної пильності". На нещодавньому "Діалозі Шангрі-Ла", головному азійському безпековому саміті, що відбувся в червні 2023 року, міністр оборони Лі Шанфу засудив такі зв'язки своїх сусідів, назвавши їх "заручниками країн регіону та грою в конфлікт і конфронтацію". Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова в травні заявила, що план відкриття офісу НАТО в Токіо є "черговим доказом прагнення НАТО закріпитися в регіоні для поширення антиросійського й антикитайського порядку денного" і що "просування НАТО в Азію призведе до мілітаризації регіону та ескалації конфліктів у блоці". Обидві країни використовують таку риторику для стимулювання підтримки непопулярної або дороговартісної зовнішньої політики, представляючи США і Захід як загрозу суверенітету Китаю і Росії. Тому цілком імовірно, що взаємодія НАТО і Японії призведе до збільшення кількості заяв китайської компартії і Кремля про оточення ворогами під керівництвом США, що напевно пришвидшить оборонне виробництво для досягнення цілей "всеосяжної національної безпеки" Сі і військової машини Путіна в Україні.

Невдоволення Китаю і Росії не зовсім безпідставне — тісніші відносини між НАТО і Японією можуть означати посилення стримувальних сил як у Європі, так і в Азії. Хоча поки що ці відносини перебувають на етапі становлення, у міру розширення співробітництва між НАТО і Японією оперативна сумісність між двома великими альянсами США лише зростатиме. Зміцнення цієї оперативної сумісності має стати ключовим завданням американсько-японського об'єднання НАТО, що розвивається і повинно проводити розширені спільні навчання, оборонну підготовку і розробку озброєнь. І НАТО, і Японія також мають потужний потенціал і взаємні інтереси в космічному просторі, але поки що спільних узгоджених ініціатив мало. Їх слід розширити.

У міру розширення співробітництва між НАТО та Японією оперативна сумісність між двома великими альянсами США лише зростатиме Фото: the-times

Японія, зокрема, може багато навчитися з того, як НАТО надає допомогу Україні в плані поставок озброєнь і матеріалів небойового призначення, і, найімовірніше, саме в цій ролі вона опиниться в разі вторгнення Китаю на Тайвань. І хоча вступ НАТО у війну з Тайванем або втручання Японії в Прибалтиці важко уявити, поглиблення оперативної сумісності, взаєморозуміння і солідарності між НАТО і Японією призведе до збільшення витрат для будь-якого потенційного агресора і знизить імовірність його перемоги.

Розширення співпраці між НАТО і Японією також допоможе обом сторонам розв'язувати спільні нетрадиційні проблеми безпеки. Наприклад, необхідно чіткіше визначити пріоритети операцій з підтримання миру. Японія могла б підтримати операції НАТО, наприклад, у Косово. Японський досвід у сфері будівництва інститутів, накопичений під час розгортання і реалізації програм з будівництва та навчання в Африці та Південно-Східній Азії, був би особливо корисним, особливо в північних регіонах, де останнім часом спостерігається нестабільність.

НАТО і Японія також повинні почати планувати вирішення грандіозного завдання стабілізації та відновлення постконфліктної України — адже планування відновлення і планування безпеки йдуть пліч-о-пліч. Вони можуть скористатися досвідом НАТО в забезпеченні безпеки та досвідом Японії у відновленні та нарощуванні потенціалу. Аналогічним чином слід приділити додаткову увагу підвищенню рівня обізнаності щодо морського простору та обміну інформацією в галузі боротьби з піратством, незаконним, неоголошеним і нерегульованим промислом (ННН), торгівлею людьми та контрабандою наркотиків — у тих галузях, де Японія тісно координує свої дії з індо-тихоокеанськими союзниками поза рамками НАТО, такими як Індія. Об'єднання ресурсів, можливостей і мереж НАТО і Японії в нетрадиційних сферах безпеки дасть змогу обом сторонам ефективніше протистояти цим спільним загрозам.

Тісніші військові відносини можуть також сприяти співпраці в галузі економічної безпеки — торговельна і промислова політика, як правило, слідують за військовими. Сполучені Штати, Японія і Європейський Союз перебувають у процесі ухвалення нових режимів "підтримки і захисту" у сфері передових технологій — таких, як Закон про CHIPS і науку та низка заходів експортного контролю, орієнтованих на ШІ і напівпровідники в США. Ці програми спрямовані на розвиток вітчизняного технологічного потенціалу завдяки збільшенню інвестицій у дослідження і розробки за одночасного захисту критично важливих ланцюжків поставок від противника. Для досягнення цієї мети США і Європа мають знизити взаємозалежність із конкурентами, включно з Китаєм і Росією, і налагодити тісніші зв'язки з країнами-однодумцями, особливо з Японією, на частку якої припадає 52% матеріалів і 30% обладнання в глобальному ланцюжку створення вартості напівпровідників. Такий порядок денний є складним, але він якісно менш складний для країн, об'єднаних військовим співробітництвом, де довіра і прозорість високі, а спільних інтересів багато.

Перші ознаки успіху можна побачити в нещодавній американсько-голландсько-японській угоді про експортний контроль напівпровідників, покликаній "відрізати" стратегічних конкурентів від мереж поставок. Однак для військової та економічної інтеграції Японії необхідно зробити набагато більше. Однією з багатьох нових ініціатив, здатних допомогти в цьому, може стати нещодавно оголошена НАТО Координаційна група з підводної інфраструктури. Японія, яка є гігантом у цій галузі, має бути залучена до цієї ініціативи, і необхідно розробити спільні стратегії з прокладання, ремонту та захисту підводних оптоволоконних кабелів та інших об'єктів, критично важливих для передавання даних з метою економічної безпеки. Співпраця між НАТО і Японією може принести такі необхідні вигоди в галузі економічної безпеки в епоху зростаючого протекціонізму і суперництва великих держав.

Співробітництво між НАТО і Японією може принести такі необхідні вигоди в галузі економічної безпеки в епоху протекціонізму і суперництва великих держав, що зростають.

Визначення майбутнього курсу

Зближення, що відбувається, і його наслідки для військової, нетрадиційної та економічної безпеки сигналізують як друзям, так і ворогам про те, що два найпотужніші союзи світу мають спільне бачення і намір реалізувати його разом. Таким чином, багато нейтральних країн, які намагаються дистанціюватися від США і Китаю, отримують переконливий сигнал, що НАТО і Японія виступають єдиним фронтом. Це може одночасно заспокоїти союзників і потенційних союзників та утримати суперників від агресії, забезпечивши мир і стабільність у вільному і відкритому Індо-Тихоокеанському регіоні та за його межами.

Незважаючи на розширення співпраці, ці відносини розвиватимуться поступово через дев'яту статтю конституції Японії, яка обмежує застосування сили за кордоном. П'ята і шоста статті статуту НАТО також визначають територіальні межі колективної оборони блоку, до яких Японія не входить. Незгода всередині НАТО, включно із запереченнями Франції проти відкриття офісу в Токіо, і давні коливання в японських політичних колах щодо військової участі за межами американського альянсу можуть уповільнити прогрес. Це цілком очікувано і розумно — обережне поступове зростання має бути пріоритетнішим за радикальні та ризиковані зміни.

Проте очевидно, що поведінка Китаю і Росії наводить міст солідарності між НАТО і Японією, який підкріплюється спільними і масштабними викликами безпеці, що вимагають тіснішого співробітництва в майбутньому. Хоча повністю інституціоналізований глобальний альянс між НАТО і Японією залишається далекою перспективою, сьогодні він ближчий, ніж будь-коли раніше. З огляду на динаміку і спільні інтереси в подальшому зближенні, майбутній курс взаємодії між НАТО і Японією видається обнадійливим і вкрай необхідним.

Про авторів

Метью Бруммер — доцент Національного інституту політичних досліджень (GRIPS) у Токіо та науковий співробітник Програми американсько-японських відносин Гарвардського університету з інновацій у політиці.

Ренн Єнні Ліндгрен — старша наукова співробітниця і керівниця Центру азіатських досліджень Норвезького інституту міжнародних відносин (NUPI) і молодша наукова співробітниця Шведського інституту міжнародних відносин.