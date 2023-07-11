Саміт НАТО: в ОП розповіли, про що Зеленський говоритиме з Байденом (відео)

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, крім НАТО обговорюватимуть також питання прискореного постачання зброї для контрнаступу ЗСУ.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 11 липня в ефірі "Свобода Ранок" розповів, про що президент Володимир Зеленський говоритиме з президентом США Джо Байденом під час зустрічі у рамках саміту НАТО у Вільнюсі.

Михайло Подоляк підтвердив, що президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський проведуть зустріч на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Радник голови ОП зазначив, що Зеленський і Байден обговорюватимуть не тільки вступ України в НАТО, а й пришвидшення постачання зброї. Тому, що до контрнаступу чи наступальних операцій, нам необхідні інструменти.

"Ширші питання, безумовно. Крім НАТО, ще питання пришвидшеного постачання зброї. Тому що ми бачимо, що до контрнаступу чи наступальних операцій, які нам необхідні інструменти, тобто і авіаційний компонент, і далекобійна ракета. Це друге питання. Третє питання – це все ж таки про програш Російської Федерації. Давайте так. Це навіть філософське питання таке, доктринальне питання, чому Росія має обов’язково програти і чому це вигідно демократичному світу вцілому і як має виглядати Росія після цього програшу, і чому не треба цього лякатися, і чому в принципі сьогодні Путін не контролює Російську Федерацію, не є сильним президентом", – сказав Подоляк.

Він також додав, що у Вільнюсі також обговорюватимуть економічну підтримку України, правоохоронну, судову системи й антикорупційну діяльність.

Дивитись з 32:29

За інформацією Подоляка, президент Зеленський матиме і інші двосторонні зустрічі. Однак про них зараз не повідомляють з міркувань безпеки.

Нагадаємо,10 липня Фокус розбирався, навіщо в НАТО "гарячково" заговорили про гарантії безпеки для України. На Банковій очікують, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі впишуть у підручники історії. Західні експерти зміщують акценти з різних поглядів щодо прийому України до Альянсу.

Віцепрем'єрка України з євроінтеграції Ольга Стефанішина 9 липня заявила про перегляд безпекової стратегії, якщо на саміті у Вільнюсі ніхто не озвучить запрошення до НАТО.