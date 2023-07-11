Батько вбитого екскомандувача підводного човна Ржицького заперечує участь сина у війні, — росЗМІ

У коментарі журналістам батько розповів, що Станіслав Ржицький нібито написав рапорт на звільнення зі ЗС РФ ще в грудні 2021 року, проте процес затягнувся до серпня.

Родичі вбитого в Росії екскомандира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького заявляють, що чоловік не брав участі у війні проти України. Про це повідомляє російське медіа Baza 11 липня.

За словами батька вбитого, Станіслав Ржицький написав рапорт на звільнення зі Збройних сил Російської Федерації ще в грудні 2021 року, і його одразу ж підписали, проте сама процедура звільнення була вкрай непростою. Пов'язано це з невикористаними відпускними днями, а також періодом соціальної адаптації, який проходять звільнені в запас.

Увесь цей час чоловік нібито перебував у тимчасово окупованому Севастополі на території Кримського півострова і батько розповідає, що в море він не виходив.

"Він не брав участі в СВО жодним чином. У серпні 2022 року Ржицький був остаточно звільнений зі збройних сил, а через кілька місяців влаштувався на роботу в адміністрацію Краснодара. До бази "Миротворця" військовий потрапив після 2014 року — тоді Станіслав переганяв дизельний підводний човен "Запоріжжя", який до приєднання Криму входив до складу ВМС України", — ідеться в повідомленні.

Також журналісти зазначають, що вбитий екскомандир не отримав жодних погроз на свою адресу, а також не брав участі в конфліктах. Останні дні свого життя він поводився як зазвичай.

Убивство Станіслава Ржицького: що відомо

Про його ліквідацію стало відомо 10 липня. У російських ЗМІ писали, що саме він відповідав за мобілізацію, а також раніше був капітаном підводного човна "Краснодар", який міг запускати ракети по Вінниці в липні минулого року. Тоді загинули 27 українців.

Убивця міг відстежити Станіслава Ржицького через додаток Strava. Там чоловік регулярно ділився своїми спортивними досягненнями.

11 липня в ГУР підтвердили ліквідацію командира Ржицького під час пробіжки. У російського військового вистрілили сім разів під час пробіжки в Краснодарі, проте свідків немає через зливу, що в цей момент йшла на вулиці.