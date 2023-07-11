"Рішення про миротворчу операцію": Дуда розповів, як Польща допоможе Україні після війни

За словами польського президента, якщо Київ зважиться на мирні переговори з Москвою, тоді союзники можуть відправити своїх солдатів для спостереження за режимом припинення вогню.

Президент Польщі Анджей Дуда висловив свою думку про майбутній вступ України до НАТО і про миротворчу місію після закінчення війни. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Bild 11 липня.

За його словами, Варшава вкрай зацікавлена в тому, щоб Київ став повноцінним членом Альянсу в майбутньому, адже ЗСУ — сильна армія з великим бойовим досвідом. При цьому польський лідер розуміє, що спочатку потрібно дочекатися закінчення війни і на самому саміті це питання обговорюватися не буде.

"Потрібно розуміти: якби Україну прийняли в НАТО сьогодні, під час війни, вона насамперед зажадала б застосувати п'яту статтю. Це не тільки стурбованість Німеччини. Це побоювання, яке існує в багатьох країнах", — ідеться в повідомленні.

Також Анджей Дуда торкнувся теми ймовірних мирних переговорів із Російською Федерацією, якщо Україна все ж таки зважиться на цей крок. Польща готова допомогти в спостереженні за тим, щоб режим припинення вогню зберігався в разі досягнення таких домовленостей.

Такі напади без причини, як Росії на Україну, мають бути зупинені. Кремль не повинен захоплювати чужі території і змушувати інші країни підкорятися собі, каже президент Польщі.

"Якщо Україна вирішить провести мирні переговори з Росією і буде ухвалено рішення про проведення миротворчої операції за участю західних солдатів, які, наприклад, стежитимуть за дотриманням режиму припинення вогню, то Польща візьме в ній участь. Якщо це буде рішення НАТО, то ми, як відповідальний член альянсу, підтримаємо це рішення", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 липня президент Володимир Зеленський заявив, що НАТО не готове запросити Україну до Альянсу. За його словами, рішення, які ухвалюють на саміті у Вільнюсі, показують невизначеність, а отже, і слабкість Альянсу.