Французький аналог Storm Shadow: Макрон анонсував постачання в Україну далекобійних ракет

Французький президент заявив, що українським захисникам буде надано можливість завдавати "глибоких ударів" по противнику.

Президент Франції Еммануель Макрон 11 липня на відкритті саміту НАТО у Вільнюсі заявив, що ухвалив рішення збільшити постачання зброї і техніки в Україну. При цьому він анонсував постачання в Україну нових ракет великої дальності, які будуть здатні "завдавати глибоких ударів". Кадри виступу Макрона опублікували французькі ЗМІ.

"Щоб ми могли дати українцям можливість завдавати глибоких ударів, зберігаючи при цьому ясність і послідовність нашої доктрини, ми вирішили поставити нові ракети", — заявив французький президент.

Зазначимо, що Макрон не уточнив про який вид озброєння йдеться, і яку кількість боєприпасів буде надано Україні. Імовірно, Франція надасть вітчизняний аналог британських далекобійних Storm Shadow, які вже застосовуються ЗСУ — ракети SCALP.

Що відомо про SCALP-EG

Фактично британська ракета Storm Shadow і французька SCALP-EG — це один і той самий боєприпас, який випускається для різних замовників. Свого часу французький проєкт був названий Système de Croisière Autonome à Longue Portée, Emploi Général — (Система крилатих ракет великої дальності загального призначення) або SCALP-EG.

Це малопомітна ракета великої дальності з витягнутим 5-метровим фюзеляжем і крилами, що розкладаються. Її маса становить 1,3 тонни з них 450 кг — фугасна бойова частина.

Ракета має турбореактивний двигун, який дає змогу розвинути швидкість до 1000 км на годину залежно від висоти. При цьому дальність польоту досягає 560 км, хоча в експортному виконанні цей показник обмежений до 250 км.

Система наведення на ціль — комбінована на основі супутникової та інерціальної навігації, а також системи TERCOM. Остання являє собою систему цифрової кореляції з рельєфом місцевості блоку наведення крилатої ракети на основі завантажених карт місцевості. Безпосередньо перед влучанням у ціль ракета задіює інфрачервону головку самонаведення.

Як і у випадку зі Storm Shadow, носієм SCALP можуть бути бомбардувальники Су-24, які пройшли необхідну модернізацію.

Характеристики ракети SCALP. Джерело: NV

Нагадаємо, про наміри передати Україні далекобійні ракети в рамках нового пакета допомоги президент Франції Еммануель Макрон заявив ще 15 травня 2023 року. За словами французького лідера, його країна допомагає українцям вистояти, щоб "повернути всіх за стіл переговорів".