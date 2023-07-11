200 солдатів за 20 хвилин: атака ЗС РФ під Авдіївкою обернулась масовим самогубством (відео)

Російські війська вдарили по українських захисниках поблизу села Водяне на Донеччині, застосувавши танки та БМП. Проте ворожі штурмові підрозділи зазнали невдачі, втративши техніку та особовий склад.

Українські війська проводили наступальні дії на Авдіївському напрямі, коли ЗС РФ раптово вдарили по них з протилежного боку. Про бій, результатом якого стала втрата техніки та особистого складу ворогом, детально розповів блогер на YouTube-каналі Reporting from Ukraine.

Для масованого контрудару по Силах оборони російські окупанти застосували 21 одиницю техніки. Проаналізувавши оприлюднені кадри боїв, автор зазначив, що ворог розгорнув щонайменше три штурмових підрозділи. Кожен складався з одного-двох танків та чотирьох-п’яти БМП.

"Танки наступали першими й намагалися придушити український вогонь, одночасно підриваючи та руйнуючи щойно відвойовані українцями укріплення", — передав він.

Проте 110 окрема механізована бригада ЗСУ не залишила позицій. Більш того, воїни відкрили артилерійський вогонь у відповідь та залучили операторів БПЛА. В результаті невдалої атаки ЗС РФ усі російські машини були знищенні, а приблизно 200 армійців — загинули.

"Інші графічні кадри, які я не показуватиму в цьому відео, зафіксували моменти, коли покинуті, поранені російські солдати на полі вбивали себе після бою. Це була найкатастрофічніша атака Росії з часів Вугледара. Різниця лише в тому, що цього разу росіяни не просунулися ні на дюйм", — підкреслив блогер.

За даними Reporting from Ukraine, битва проходила поблизу села Водяне у Донецькій області. За інформацією моніторингового сервісу DeepStateMAP, станом на вечір 10 липня цей населений пункт був окупований ЗС РФ.

Фото: DeepStateMAP Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, 11 липня прикордонники розповіли, як знищили ворожі вантажівки під Бахмутом. Російські окупанти зазнали втрат. На оприлюдненому ДПСУ відео можна побачити, як вони намагались сховатися від обстрілу в лісосмузі.

Також 11 липня стало відомо про вибухи у тимчасово окупованій Новоолексіївці. Захисники Херсонщини ліквідували склад боєприпасів ЗС РФ.