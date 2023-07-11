Ліквідували взвод і залишки захопили в полон: бійці ЗСУ "провели бесіду" з росіянами (відео)

Українські захисники провели успішну наступальну операцію на Донеччині і захопили опорник ворога.

Третя окрема штурмова бригада ЗСУ розбила підрозділи 83-ї десантно-штурмової бригади РФ під Бахмутом і захопила в полон десяток росіян. Про це повідомляється в телеграм-каналі бригади.

Зазначається, що на цій ділянці фронту бійці 2-го штурмового батальйону звільнили понад кілометр території, покращивши тактичне становище українських сил в напрямку міста.

"Внаслідок наступу було повністю ліквідовано взвод ворога та взято полон ще 10 кацапів. Також знищено російську техніку, зокрема ворожий танк. Захоплено ротний опорний пункт та відбито позиції для подальшого просування штурмовиків", — йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як один із офіцерів батальйону проводить "виховну" бесіду з росіянами. Він короткою лекцією з історії нищить імперіалістичні погляди російських вояків, розповідаючи про Київську Русь і заснування Москви.

Далі військовий говорить про те, що українці вміють воювати і росіянам не варто сюди було приходити.

"Ми вашу країну заснували. Ми її і знищимо", —додав офіцер.

Він привітав окупантів з днем народження, оскільки їм пощастило вижити і є велика ймовірність, що вони повернуться додому живими і здоровими.

Нагадаємо, що на Запорізькому напрямку бійці 47 ОМБр "Маґура" ЗСУ зайняли ворожі позиції і опинилися на панівній висоті. Вони вибили ворога з окопів попри замінованість території.

Раніше повідомлялося, що "кадирівців" таки помітили під Бахмутом. Вони пробули там недовго — отримали "люлів" віл ЗСУ і чкурнули в безпечне місце.