Просто інформація: чи має юридичну силу повістка, надіслана СМС

За словами правозахисника Олександра Павличенка, в Україні мобілізація відбувається у дуже ліберальному режимі. СМС не мають жодної юридичної сили.

Мобілізація в Україні продовжується. Багато чоловіків почали отримувати СМС повідомлення від ТЦК, проте це лише інформація, а не повноцінні повістки. Про це розповів правозахисник Олександр Павліченко, пише "Телеграф ".

За словами експерта, такі повідомлення не мають жодної юридичної сили, оскільки в Україні повістки вручаються у паперовому вигляді конкретній особі. СМС не має юридичної сили, тому що людина завжди може сказати, що не отримувала на телефон жодного повідомлення.

"Ця інформація призначена для особи, щоб з'ясувати, де вона і чи може з'явитися, щоб отримати повістку. Тому що повістка завжди вручається письмово, і ми чітко знаємо, як вона законно має видаватися громадянину", — сказав Павличенко.

Він також зазначив, що Україна, як у воюючої країни, має дуже ліберальний режим щодо військовозобов'язаних. Надсилання інформаційних СМС військовозобов'язаним не є порушенням закону або зловживанням з боку ТЦК.

За словами фахівця, в армію потрібні не лише "штурмовики", а й інші військовослужбовці, які не братимуть участі у бойових діях безпосередньо. Це кухарі, водії та інші. Багато українців не мешкають за місцем прописки, тому ТЦК потрібна інформація про те, де вони знаходяться.

"Це логічно. За моєю оцінкою, ці правила зараз відпрацьовують в Україні, і вони, повторюю, надзвичайно ліберальні, вони не репресивні", — сказав Павличенко.

Нагадаємо, що у ТЦК розповіли, чому призовникам виписують повістки на вулицях. Як зазначив голова Львівського ТЦК та СП Олександр Тищенко, лише 20% чоловіків є у військкомати за повістками, що не дозволяє виконати мобілізаційний план.

Крім того, у ТЦК пояснили, чим відрізняється повістка від мобілізаційного розпорядження. Керівник Львівського ТЦК та СП пояснив, що мобілізаційне розпорядження вручається військовозобов'язаному лише після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним.