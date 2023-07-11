"Удар Storm Shadow": російські пропагандисти підтверджують ліквідацію генерала Цокова
Олег Цоков — генерал-лейтенант ЗС РФ, який брав участь у другій російсько-чеченській війні та воював у Сирії. Він загинув в районі Бердянська.
Генерал-лейтенант російської армії Олег Цоков загинув на території України. Про це 11 липня повідомили у ворожому Z-пабліку.
Пропагандисти проінформували, що військком загинув внаслідок удару крилатими ракетами британського виробництва Storm Shadow.
У пості йдеться, що снаряди поцілили у командний пункт 58 загальновійськової армії, яка є об’єднанням російських Сухопутних військ. Атака сталася поблизу міста Бердянськ у Запорізькій області.
"Військовослужбовці відгукувалися про Цокова як про грамотного офіцера та хорошого командувача", — написали російські пропагандисти.
Загибель Олега Цокова: що вже відомо
11 липня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що ворожий генерал-лейтенант отримав поранення в районі Бердянська. Як відомо, Цоков був командиром 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії.
Це вже не перше поранення російського військкома. Раніше, 23 вересня 2022 року, у Генштабі ЗСУ вже інформували про удар захисників, внаслідок якого постраждав Цоков.
Генерал був нагороджений за життя медалями "За повернення Криму" та "Учаснику військової операції у Сирії".
Нагадаємо, також 11 липня у ГУР МО підтвердили вбивство екскомандира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького. Ворожого військкома застрелили під час ранкової пробіжки в парку.