Біля Сватового поранили російського генерал-майора, РФ шукає способи поповнити втрати, — Генштаб

Росіяни звозять сотні тіл солдатів до госпіталю у Ростові-на-Дону, тоді як командування окупантів намагається набрати нових бійців у СІЗО Луганська.

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У районі тимчасово окупованого Сватового Луганської області внаслідок удару Збройних Сил України поранено російського генерал-майора Олега Цокова. Окупанти звозять сотні тіл загиблих солдатів Збройних сил РФ у Ростов-на-Дону. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України від 23 вересня.

Командування української армії повідомило, що поранений офіцер є командиром 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії. Цокова, за даними Генштабу, евакуювали із зони проведення бойових дій 20 вересня.

Російський офіцер брав участь у другій чеченській війні, обіймав посади заступника командира і командира підрозділів ЗС РФ, з серпня 2022 року очолив 144-ю гвардійську мотострілецьку дивізію 20-ї загальновійськової армії. Володар медалей "За повернення Криму" та "Учаснику військової операції у Сирії". Згідно з даними з відкритих джерел, одружений та виховує сина і дочку.

Тим часом РФ налагодила перевезення тіл своїх загиблих солдатів у госпіталь у Ростові-на-Дону — лише з 19 по 20 вересня туди звезли 105 тіл, ще 200 у російській медустанові приймуть найближчим часом, повідомили у Генштабі.

З метою поповнення втрат окупанти проводять примусову мобілізацію на захоплених ними територіях України. Йдеться, зокрема, про Горлівку Донецької області, де 19 вересня проросійські бойовики "ДНР" затримали та забрали на службу десять чоловіків, не зважаючи ні на їх вік, ні на стан здоров'я, йдеться в повідомленні. Натомість спроба набрати бійців для участі у повномасштабній війні проти України серед ув'язнених Луганського СІЗО з 18 по 20 вересня виявилася безуспішною.

На тлі часткової мобілізації, що проводиться у РФ, так звана влада Криму заявили, що здебільшого резервістів для участі в бойових діях планується набрати з-поміж працівників приватних охоронних фірм, у яких є досвід служби. Низка фірм на території тимчасово окупованого Севастополя вже отримала вказівки підготувати список співробітників, які підпадають під ці вимоги, заявили у Генштабі.

Крім цього, командуванню ЗСУ відомо, що в Смоленську відбувся достроковий випуск курсантів військової академії ППО ЗС РФ імені маршала Василевського — їх надалі розмістили на посаді в російських військах. Водночас військове керівництво РФ запланувало з 26 вересня по 24 жовтня провести збори з військовими запасу на базі московського загальновійськового командного училища.

Ситуація на фронті

За добу війська РФ завдали 4 ракетних та 27 авіаударів, 75 разів обстріляли військові та цивільні об'єкти з РСЗВ, йдеться у зведенні. Від обстрілу постраждали понад 45 населених пунктів, серед яких Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Костянтинівка, Бахмут, Мар'їнка та інші.

Минулої доби ЗС РФ здійснили обстріли на таких напрямках:

Сіверський — в районі н.п. Шалигіне, Миропільське, Волфине та Їздецьке Сумської області;

Слобожанський — у районі н.п. Дубнівка, Гоптівка, Вовчанськ, Кам'янка та Куп'янськ;

Краматорський — Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Веселе, Білогорівка та Яковлівка;

Авдіївський — Красногорівка, Опитне, Мар'їнка, Новомихайлівка;

Новопавлівський — Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Времівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка;

Запорізький — Мала Токмачка, Нова Токмачка, Малі Щербаки, Зелене Поле, Залізничне та Рівнопілля,

Південнобузький — понад 20 н.п.

За добу українські захисники відбили атаки в районах Куп'янська, Спірного, Майорська, Зайцевого, Авдіївки, Новомихайлівки, Опитного та Кам'янки. Авіація ЗСУ завдала ударів по 25 районах зосередження живої сили противника та 6 позиціях ЗРК. Також українська ППО знищила гелікоптер Мі-8 та 9 безпілотників РФ. Ракетні війська та артилерія України завдали ударів по шести пунктах управління, чотирьох районах зосередження живої сили та військової техніки, трьох позиціях ППО, трьох — артилерії та трьох складах боєприпасів.

Нагадаємо, за даними аналітиків, Кремль спеціально провів масштабний обмін з Україною у день оголошення часткової мобілізації, щоб зменшити значення визволення українських військових.

Тим часом лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що на території республіки РФ мобілізація не проводитиметься, оскільки регіон перевиконав план з відправки бійців на фронт до України з моменту початку повномасштабної війни.