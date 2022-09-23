Возле Сватово ранили российского генерал-майора, РФ ищет способы восполнить потери, — Генштаб

Россияне свозят сотни тел солдат в госпиталь в Ростове-на-Дону, в то время как командование оккупантов пытается набрать новых бойцов в СИЗО Луганска.

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В районе временно оккупированного Сватово Луганской области в результате удара Вооруженных сил Украины был ранен российский генерал-майор Олег Цоков. Оккупанты свозят сотни тел погибших солдат Вооруженных сил РФ в Ростов-на-Дону. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 23 сентября.

Командование украинской армии сообщило, что раненый офицер является командиром 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии. Цокова, по данным Генштаба, эвакуировали из зоны проведения боевых действий 20 сентября.

Российский офицер участвовал во второй чеченской войне, занимал должности заместителя командира, и командира подразделений ВС РФ, с августа 2022 года возглавил 144-ю гвардейскую мотострелковую дивизию 20-й общевойсковой армии. Обладатель медалей "За возвращение Крыма" и "Участнику военной операции в Сирии". Согласно данным из открытых источников, женат, воспитывает сына и дочь.

Тем временем РФ наладила перевозку тел своих погибших солдат в госпиталь в Ростове-на-Дону — только с 19 по 20 сентября туда свезли 105 тел, еще 200 в российском медучреждении примут в ближайшее время, сообщили в Генштабе.

С целью восполнения потерь оккупанты проводят принудительную мобилизацию на захваченных ими территориях Украины. Речь, в частности, идет о Горловке Донецкой области, где 19 сентября пророссийские боевики "ДНР" задержали и забрали на службу десятерых мужчин, не беря во внимание ни их возраст, ни состояние здоровья, говорится в сообщении. В то же время попытка набрать бойцов для участия в полномасштабной войне против Украины среди заключенных Луганского СИЗО с 18 по 20 сентября оказалась безуспешной.

На фоне проводимой в РФ частичной мобилизации так называемые власти Крыма заявили, что в основном резервистов для участия в боевых действиях планируется набрать из числа работников частных охранных фирм, у которых есть опыт службы. Ряд фирм на территории временно оккупированного Севастополя уже получили указания подготовить список сотрудников, которые подпадают под эти требования, заявили в Генштабе.

Помимо этого командованию ВСУ известно, что в Смоленске произошел досрочный выпуск курсантов военной академии ПВО ВС РФ имени маршала Василевского — их в дальнейшем разместили на должности в российских войсках. В то же время военное руководство РФ запланировало с 26 сентября по 24 октября провести собрания с военными запаса на базе московского общевойскового командного училища

Ситуация на фронте

За сутки войска РФ нанесли 4 ракетных и 27 авиаудара, 75 раз обстреляли военные и гражданские объекты из РСЗО, говорится в сводке. От обстрелов пострадали более 45 населенных пунктов, среди которых Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Константиновка, Бахмут, Марьинка и другие.

За минувшие сутки ВС РФ совершили обстрелы на таких направлениях:

Северское — в районе н.п. Шалыгино, Миропольское, Волфино и Ездецкое Сумской области;

Слобожанское — в районе н.п. Дубновка, Гоптовка, Волчанск, Каменка и Купянск;

Краматорское — Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Веселое, Белогоровка и Яковлевка;

Авдеевское — Красногоровка, Опросное, Марьинка, Новомихайловка;

Новопавловское — Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Времовка, Новоукраинка, Большая Новоселка;

Запорожское — Малая Токмачка, Новая Токмачка, Малые Щербаки, Зеленое Поле, Железнодорожное и Ровнополье.

Южнобужское — более 20 н.п.

За сутки украинские защитники отбили атаки в районах Купянска, Спорного, Майорска, Зайцевого, Авдеевки, Новомихайловки, Опросного и Каменки. Авиация ВСУ нанесла удары по 25 районам сосредоточения живой силы противника и 6 позициям ЗРК. Также украинская ПВО уничтожила вертолет Ми-8 и 9 беспилотников РФ. Ракетные войска и артиллерия Украины нанесли удары по шести пунктам управления, четырем районам сосредоточения живой силы и военной техники, трем позициям ПВО, трем — артиллерии и трем складам боеприпасов

Напомним, по данным аналитиков, Кремль специально провел масштабный обмен с Украиной в день объявления частичной мобилизации, чтобы уменьшить значение освобождения украинских военных.

Тем временем лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на территории республики РФ мобилизация проводиться не будет, так как регион перевыполнил план по отправке бойцов на фронт в Украину с момента начала полномасштабной войны.