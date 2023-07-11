Австралія відправить літак-розвідник E-7A Wedgetail для допомоги Україні, — Reuters

Літак допоможе захистити маршрути постачання техніки та гуманітарних вантажів до України з інших європейських держав.

Австралія розмістить літак спостереження Королівських ВПС Австралії в Німеччині для підтримки України шляхом захисту гуманітарних і військових шлюзів за межами її території. Про це заявив прем’єр-міністр Ентоні Альбанезе, інформує Reuters.

Розгортання літака E-7A Wedgetail відбудеться протягом шести місяців та включатиме до 100 австралійських екіпажів і допоміжного персоналу. Авіасудно допоможе захистити багатонаціональні логістичні центри, "важливі для шляхів військової та гуманітарної допомоги народу України".

Прем’єр-міністр Австралії зазначив, що країна виконує свої зобов'язання та робить усе можливе, щоб забезпечити відповідні ресурси", що максимізує підтримку України. Такі дії допоможуть українцям протистояти ворогу.

"Цей внесок є дуже значним", – зазначив Ентоні Альбанезе.

Політки наголосив, що літак не входитиме в повітряний простір України, Росії чи Білорусі.

Характеристики літака E-7A Wedgetail

Літак E-7A Wedgetail поєднує в собі оглядовий радар великої дальності, вторинний радар і тактичні системи передачі голосу та даних для забезпечення раннього попередження та контролю з повітря.

Він створений на базі пасажирського літака Boeing 737 Next Generation. Літак має фіксовану активну радіолокаційну решітку електронного сканування замість класичної поворотної.

Розвідувальне авіасудно фахівці створили для ВПС Австралії в рамках проєкту Wedgetail і отримав позначення E-7A Wedgetail. Пізніше Boeing E-7A обрали ВПС Туреччини як літак AEW&C – під позначенням E-7T, а також Республіка Корея та Велика Британія – за індексом Wedgetail AEW1.

Нагадаємо, українську систему Delta сумістили з технікою НАТО. Підключаються навіть бойові літаки F-16, які згодом можуть надійти до Повітряних сил України. Військові перевірили сумісність Delta із протоколами НАТО під час навчань CWIX. Незабаром Сили оборони України зможуть ще ефективніше застосовувати систему у бою.