Цього року в України є "вікно можливостей", щоб повернути свої території, — Петр Павел

Президент Чехії наголосив, що союзники мають цього тижня в Литві дати чіткий сигнал про те, що Київ може почати процес членства в НАТО.

Президент Чеської Республіки Петр Павел вважає, що в України є "вікно можливостей" цього року, щоб відвоювати якомога більше своєї території, яку захопила Росія. Про це він заявив Sky News.

Президент Чехії заявив, що низка важливих виборів у 2024 році, зокрема в Росії та США, створять "зовсім іншу ситуацію".

Звертаючись до НАТО, він сказав, що союзники повинні цього тижня в Литві дати чіткий сигнал про те, що Україна може почати процес членства, щойно війна з Росією закінчиться, оскільки будь-що менше "ймовірно, не буде задовільним" і може підірвати бойовий дух на передовій.

"Якщо Росія не побачить жодних шансів на подальше просування, це буде початком переговорів, тому що іншим варіантом буде заморожений конфлікт, який не буде вигідний жодній зі сторін", — заявив Петр Павел.

За словами Павела, "в ідеальному світі" перемога України визначатиметься повним відновленням української землі.

"Ми всі розуміємо, що цього року є вікно можливостей, і тому багато хто з нас стверджує, що давайте дамо Україні все, що їм потрібно, щоб домогтися успіху настільки, наскільки це можливо, щоб мати найвигіднішу позицію для переговорів, щойно вони почнуться", — підкреслив президент Чехії.

Раніше, 7 липня президент Чехії розповів, чого чекати Україні від саміту НАТО. Петр Павел заявив, що Чехія зацікавлена в тому, щоб почати переговори про вступ України до НАТО після завершення війни з Росією.

Ми також повідомляли, що 6 липня колишній посол США в РФ Майкл Макфол заявив, що роль України в НАТО необхідно переосмислити. За його словами, коли наша країна вступить до Альянсу, то стане експортером безпеки, не тільки імпортером.