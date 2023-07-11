"Зрівняли з землею" разом з окупантами: у Бердянську влучили у готель "Дюна", — МВА (відео)

Базу відпочинку "Дюна" полюбляли російські військові. Після удару усі наявні "швидкі" тимчасово окупованого міста залучили до транспортування поранених та загиблих загарбників, розповіли у міській військовій адміністрації.

У тимчасово окупованому ЗС РФ Бердянську влучили у готель "Дюна", в якому проживало військове керівництво російських загарбників. Про це 11 липня повідомили у Бердянській міській військовій адміністрації.

"Будівлю фактично зрівняли з землею. Зараз там розбирають завали. В тому напрямку поїхало багато машин швидкої допомоги", — заявили у МВА.

Фото: lovileto Фото: lovileto Фото: Google Maps Фото: Google Maps

"Центр журналістських розслідувань" взяв коментар у керівниці адміністрації Вікторії Галіціної. Вона розповіла детальніше про наслідки удару в Запорізькій області.

"Зі слів місцевих мешканців, є влучання у базу відпочинку "Дюна", яка належить родині ексмера Бердянська Валерія Баранова, який, на жаль, помер у травні цього року. За поки що не підтвердженою інформацією, внаслідок влучання багато "двохсотих" (загиблих, — ред.) з особового складу ворога, а ще більше "трьохсотих" (поранених, — ред.)", — сказала керівниця МВА.

Вона розповіла, що є фото та відео влучання, однак ухвалено рішення їх не публікувати. Зі слів Галіціної, нині на місці удару працює важка техніка, триває розбір завалів готелю.

За даними адміністрації, усі наявні в Бердянську карети "швидкої" зараз вивозять загиблих та поранених окупантів зі знищеної бази відпочинку.

Нагадаємо, 11 липня пролунали вибухи у тимчасово захопленому ЗС РФ Бердянську та піднявся стовп диму над Азовським морем. Повідомлялося, що вибух стався на Бердянській косі.

Також 11 липня стало відомо про загибель в районі Бердянська російського генерал-лейтенанта Олега Цокова. Пропагандисти розповіли, що він помер внаслідок удару Storm Shadow.